No es nadar ni levantar pesas: el ejercicio simple y de fuerza que fortalece los brazos en adultos mayores

Cuando se habla de actividad física en adultos mayores , muchas veces se piensa en natación o en levantar pesas en un gimnasio. Sin embargo, no son las únicas alternativas -ni necesariamente las más accesibles- para fortalecer el tren superior después de los 60 .

No es nadar: el ejercicio simple y de fuerza que fortalece los brazos en adultos mayores

Existe un ejercicio simple, de bajo impacto y adaptable a distintos niveles de condición física que puede realizarse en casa: el remo con banda elástica . Esta práctica, recomendada dentro de los programas de entrenamiento de fuerza para personas mayores , permite trabajar brazos, hombros y espalda sin sobrecargar las articulaciones.

A partir de la sexta década de vida, la pérdida progresiva de masa y fuerza muscular -conocida como sarcopenia- se acelera si no hay estímulo específico. Según el Colegio Americano de Medicina del Deporte (ACSM), el entrenamiento de resistencia es fundamental para preservar la funcionalidad y la autonomía en adultos mayores, y debe incluir ejercicios que involucren los principales grupos musculares al menos dos veces por semana .

El trabajo del tren superior no es un detalle menor: influye en la capacidad de cargar objetos, sostener peso, empujar puertas o mantener una postura adecuada.

Fortalece músculos como el dorsal ancho, los romboides y los bíceps, esenciales para los movimientos de tracción. Mejora la estabilidad escapular y la postura, algo especialmente relevante en personas mayores que tienden a encorvarse por debilidad muscular o cambios óseos.

Una revisión publicada en el Journal of Aging and Physical Activity señala que los ejercicios de resistencia con bandas elásticas producen mejoras significativas en fuerza muscular y rendimiento funcional en adultos mayores, con bajo riesgo de lesión cuando se realizan con técnica adecuada.

Otro aspecto relevante es la seguridad. A diferencia de las pesas tradicionales, la banda elástica reduce el impacto y permite controlar mejor la intensidad. Esto resulta beneficioso para quienes presentan molestias articulares, hipertensión controlada o están en proceso de rehabilitación. Sin embargo, siempre es recomendable consultar con un profesional de la salud antes de iniciar una rutina nueva, especialmente si existen patologías previas.

El ejercicio puede realizarse sentado o de pie, según el nivel de equilibrio y estabilidad de cada persona. La clave está en ejecutar el movimiento de manera lenta y controlada, evitando impulsos bruscos. La respiración acompasada y la postura correcta potencian los beneficios y reducen riesgos.

Cómo realizar correctamente el ejercicio de remo con banda elástica