13 de febrero de 2026 - 14:32

No es nadar ni levantar pesas: el ejercicio simple y de fuerza que fortalece los brazos en adultos mayores

Este ejercicio simple, puede integrarse fácilmente a una rutina semanal y complementar otras actividades como caminatas o ejercicios de equilibrio.

ejercicios adultos mayores- mayores de 60
Por Daniela Leiva

Leé además

no es nadar: el ejercicio simple y de fuerza que fortalece los brazos en adultos mayores

No es nadar: el ejercicio simple y de fuerza que fortalece los brazos en adultos mayores

Por Daniela Leiva
El ejercicio acuático está destinado a personas con sobrepeso o molestias crónicas en rodillas.

El ejercicio ideal bajo el agua que alivia el dolor de rodillas

Por Redacción

Existe un ejercicio simple, de bajo impacto y adaptable a distintos niveles de condición física que puede realizarse en casa: el remo con banda elástica. Esta práctica, recomendada dentro de los programas de entrenamiento de fuerza para personas mayores, permite trabajar brazos, hombros y espalda sin sobrecargar las articulaciones.

Por qué recomiendan el ejercicio de remo con banda elástica para adultos mayores

A partir de la sexta década de vida, la pérdida progresiva de masa y fuerza muscular -conocida como sarcopenia- se acelera si no hay estímulo específico. Según el Colegio Americano de Medicina del Deporte (ACSM), el entrenamiento de resistencia es fundamental para preservar la funcionalidad y la autonomía en adultos mayores, y debe incluir ejercicios que involucren los principales grupos musculares al menos dos veces por semana.

El trabajo del tren superior no es un detalle menor: influye en la capacidad de cargar objetos, sostener peso, empujar puertas o mantener una postura adecuada.

El remo con banda elástica cumple una doble función.

  1. Fortalece músculos como el dorsal ancho, los romboides y los bíceps, esenciales para los movimientos de tracción.
  2. Mejora la estabilidad escapular y la postura, algo especialmente relevante en personas mayores que tienden a encorvarse por debilidad muscular o cambios óseos.
Embed - Ejercicio de Fuerza con ligas (cintas) y Mancuernas para Mayores (ejercicios Banda Elástica)

Una revisión publicada en el Journal of Aging and Physical Activity señala que los ejercicios de resistencia con bandas elásticas producen mejoras significativas en fuerza muscular y rendimiento funcional en adultos mayores, con bajo riesgo de lesión cuando se realizan con técnica adecuada.

Otro aspecto relevante es la seguridad. A diferencia de las pesas tradicionales, la banda elástica reduce el impacto y permite controlar mejor la intensidad. Esto resulta beneficioso para quienes presentan molestias articulares, hipertensión controlada o están en proceso de rehabilitación. Sin embargo, siempre es recomendable consultar con un profesional de la salud antes de iniciar una rutina nueva, especialmente si existen patologías previas.

El ejercicio puede realizarse sentado o de pie, según el nivel de equilibrio y estabilidad de cada persona. La clave está en ejecutar el movimiento de manera lenta y controlada, evitando impulsos bruscos. La respiración acompasada y la postura correcta potencian los beneficios y reducen riesgos.

Cómo realizar correctamente el ejercicio de remo con banda elástica

  1. Sentarse en una silla firme o permanecer de pie con la espalda recta.
  2. Colocar la banda elástica alrededor de un punto fijo al frente (como una pata de mesa pesada) o sujetarla con los pies si se está sentado.
  3. Tomar un extremo de la banda en cada mano, con los brazos extendidos hacia adelante y las palmas enfrentadas.
  4. Mantener el abdomen levemente contraído y los hombros relajados.
  5. Tirar de la banda hacia el torso flexionando los codos y llevándolos hacia atrás, como si se quisiera juntar los omóplatos.
  6. Evitar encoger los hombros o inclinar el tronco hacia atrás.
  7. Sostener un segundo la contracción y regresar lentamente a la posición inicial.
  8. Realizar entre 8 y 12 repeticiones, completar 2 o 3 series, descansando entre cada una.
LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Especialistas en psicología y entrenamiento deportivo descubrieron un vínculo asombroso entre ejercicio intenso y ataques de pánico.

Según la psicología, hacer este ejercicio durante 30 segundos reduce los ataques de pánico en 6 meses

Por Sofía Serelli
La caminata diaria mejora la salud cardiovascular y la calidad de vida de las personas adultas.

Para mantener un corazón sano en personas de 40 años, se necesita un tiempo de caminata específico

Por Lucas Vasquez
Si incorporás la caminata rápída, al menos 30 minutos todos los días, podés desafiar al envejecimiento y mejorar tu calidad de vida.

Si caminás 30 minutos diarios, desafiás el envejecimiento y convertís tu paseo en medicina: enterate cómo

Por Sofía Serelli
ganar fuerza y masa muscular despues de los 45 anos: como hacerlo y que ejercicios debes realizar

Ganar fuerza y masa muscular después de los 45 años: cómo hacerlo y qué ejercicios debes realizar

Por Redacción