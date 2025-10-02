2 de octubre de 2025 - 12:46

Cuál es la rutina de ejercicio para adultos mayores que ayudará a tonificar todos los músculos

Esta rutina de pocos ejercicios permitirán trabajar la movilidad y fuerza. Se cumple en pocos minutos y sin materiales extra.

Esta serie de ejercicios son las que ayudan a tonificar músculos.

Por Alejo Zanabria

Qué ejercicio ayuda a tonificar los músculos

El primer ejercicio es sentadilla. Este es un clásico porque ejercita varios músculos del cuerpo y te ayudará a tonificar. El secreto es mantener los pies al ancho de las caderas y bajar lentamente como si fueras a sentarte en una silla. Si es complicado para ti puedes sumar una silla para sentarte allí y levantarte lentamente.

Ejercicio en casa
Las sentadillas son una gran alternativa dentro de este tipo de entrenamiento.

Las puntillas de pie son perfectas para fortalecer los gemelos. Tan solo debes levantar tus talones y dejar todo el peso de tu cuerpo en los dedos de tus pies. Luego sube y baja los talones. Si eres una persona experimentada, puedes mantener la posición durante unos segundos antes de bajar.

Los push o flexiones contra la pared te ayudarán a tonificar tus brazos. En este ejercicio debes colocarte frente a una pared, estirar los brazos y apoyar tus manos. Después dobla y estira los codos lentamente. A medida que ganes fuerza puedes separar cada vez más los pies de la pared.

Ejercicio
Esta serie de ejercicios son las que ayudan a tonificar músculos.

Por último debes sentarte en una silla pero sin apoyar la espalda en el asiento. Desde allí estira una pierna hacia arriba y luego la otra. Si te animas puedes elevar los brazos hacia los costados y poner los pulgares hacia arriba. Este ejercicio tonifica tus piernas y tronco superior.

