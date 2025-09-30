30 de septiembre de 2025 - 11:59

El ejercicio de fuerza que todos los adultos mayores de 60 deberían hacer

Tres entrenadores personales señalaron que esta actividad es eficiente para las personas con más de 60 años.

Por Alejo Zanabria

La longevidad es una meta cada vez más cercana. Por ello, resulta clave prepararse para vivir más tiempo y mejor. Especialistas en entrenamiento recomiendan un ejercicio de fuerza, básico y accesible, que todos los adultos mayores de 60 deberían hacer porque protege los huesos y los músculos.

Ejercicios
Las sentadillas son el ejercicio ideal para los +60

Noelle McKenzie, directora ejecutiva y cofundadora de Leading Edge Personal Trainers, explicó que esta actividad es la mejor para “desarrollar los músculos de la parte inferior del cuerpo, porque son un (movimiento) compuesto, lo que significa que trabajan varios grupos musculares”.

Baltazar Villanueva, entrenador en Relentless Spirit Personal Training & Nutrition, destacó que se trata de un movimiento funcional. “Sentarse o levantarse de una silla, por ejemplo, requiere movilidad y fuerza funcional. Ser capaz de hacer esto sin sujetarse a algo como una mesa o reposabrazos muestra potencia en la parte inferior del cuerpo, que las sentadillas mejoran directamente”, señaló.

Ejercicios
Renee Moten, por su parte, explicó que la presión ejercida sobre los huesos al hacer sentadillas estimula la producción de tejido óseo. “Esto genera estrés en los huesos, lo que ayuda a estimularlos para construir más tejido óseo, aumentando su densidad y fuerza”.

Beneficios de las sentadillas

Los problemas de estabilidad son frecuentes en personas mayores de 65 años. Según Moten, las sentadillas reducen ese riesgo. “Se necesitan músculos más fuertes para reaccionar a cambios repentinos de peso, como los que se producen al tropezar o al estar en superficies irregulares”, señaló.

El beneficio no se limita a músculos y huesos. Según indican, también fortalecen el corazón porque demandan un alto esfuerzo físico, lo que obliga al sistema cardiovascular a trabajar más. “Más repeticiones con descansos más cortos llevan al cuerpo a una zona cardiovascular más activa, mientras que cargas más pesadas y menos repeticiones desarrollan fuerza y densidad muscular”, relató.

