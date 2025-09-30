El ejercicio de fuerza que todos los adultos mayores de 60 deberían hacer

Tres entrenadores personales señalaron que esta actividad es eficiente para las personas con más de 60 años.

La longevidad es una meta cada vez más cercana. Por ello, resulta clave prepararse para vivir más tiempo y mejor. Especialistas en entrenamiento recomiendan un ejercicio de fuerza, básico y accesible, que todos los adultos mayores de 60 deberían hacer porque protege los huesos y los músculos.

Se trata de las sentadillas, que son, según entrenadores, el movimiento de fuerza más efectivo para las personas que están cerca o bien, ya superaron los 60 años.

Noelle McKenzie, directora ejecutiva y cofundadora de Leading Edge Personal Trainers, explicó que esta actividad es la mejor para "desarrollar los músculos de la parte inferior del cuerpo, porque son un (movimiento) compuesto, lo que significa que trabajan varios grupos musculares".

Baltazar Villanueva, entrenador en Relentless Spirit Personal Training & Nutrition, destacó que se trata de un movimiento funcional. “Sentarse o levantarse de una silla, por ejemplo, requiere movilidad y fuerza funcional. Ser capaz de hacer esto sin sujetarse a algo como una mesa o reposabrazos muestra potencia en la parte inferior del cuerpo, que las sentadillas mejoran directamente”, señaló.

Renee Moten, por su parte, explicó que la presión ejercida sobre los huesos al hacer sentadillas estimula la producción de tejido óseo. "Esto genera estrés en los huesos, lo que ayuda a estimularlos para construir más tejido óseo, aumentando su densidad y fuerza".