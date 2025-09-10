Esta es la mejor rutina de entrenamiento para retrasar el envejecimiento y deterioro físico

El método 4-3-2-1 es una gran opción para mejorar la salud física y mental. Se puede lograr sin necesidad de equipamiento extra.

Los beneficios de la actividad física no se limitan a la mejora física, muscular o cardiovascular, también tienen un impacto significativo en el bienestar mental. Uno de los aspectos más interesantes es el demora del envejecimiento. Esto se puede lograr con una sencilla rutina semanal.

La rutina ideal para mejorar tu salud Especialistas en nutrición lograron captar la atención internacional con el método 4-3-2-1. Su enfoque, difundido masivamente en redes sociales, combina ciencia y práctica personal. A diferencia de tendencias pasajeras del fitness, su propuesta se centra en cambios sostenibles y aplicables a cualquier persona, sin importar edad o limitaciones físicas.

Ejercicio gimnasio Los ejercicios de fuerza son esenciales para evitar el envejecimiento. Su 4 pilares fundamentales El plan 4-3-2-1 distribuye la actividad semanal en cuatro pilares.

- Primero, caminar cuatro veces a la semana durante 30 o 40 minutos. Se remarca que este hábito no solo mejora la salud cardiovascular, sino que también estimula zonas clave del cerebro, como el hipotálamo, con efectos positivos en memoria, humor y cognición, en especial durante la perimenopausia y la menopausia.

- El segundo componente es el entrenamiento de resistencia tres veces por semana. Puede incluir levantamiento de pesas, yoga o pilates, con el objetivo de frenar la pérdida natural de masa muscular y ósea, que disminuye entre un 1% y un 2% cada año. Este tipo de ejercicios refuerza huesos, articulaciones y músculos, lo que prolonga la autonomía física con el paso del tiempo.

- El tercer eje es la terapia caliente dos veces por semana, mediante sauna, baño de vapor o hidromasaje. Especialistas destacan que esta práctica, además de relajar, aporta beneficios al sistema cardiovascular y al cerebro, y puede estimular el crecimiento hormonal, lo que potencia la sensación de bienestar. Ejercicio al aire libre Los sprints se pueden incluir en tu rutina de entrenamiento para aumentar sus beneficios. Pexels - El último paso es un sprint semanal a máxima intensidad. Aunque breve, esta actividad produce un fuerte impacto rejuvenecedor en el corazón, con estudios que muestran mejoras equivalentes a retroceder hasta veinte años en edad cardiovascular. Se lo considera el componente explosivo del método, capaz de consolidar los beneficios de las rutinas anteriores en poco tiempo.