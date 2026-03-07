Reciclaje práctico: reutilizá una antena vieja de TV como perchero industrial y evitá residuos metálicos en casa.

Una antena vieja de TV puede transformarse en un perchero funcional y resistente para el hogar. En ideas prácticas de reciclaje doméstico para el hogar, reutilizar estructuras metálicas evita residuos voluminosos y reduce compras innecesarias. Con herramientas básicas y un armado simple, puede convertirse en un objeto útil y decorativo.

La propuesta es clara: aprovechar las varillas de la antena como ganchos para colgar bolsos, camperas o accesorios livianos.

Por qué reutilizar una antena reduce residuos metálicos Las antenas de TV están hechas de aluminio y acero liviano. Cuando quedan en desuso, suelen terminar como residuos voluminosos difíciles de gestionar.

Estos metales tardan años en degradarse si no se reciclan correctamente.

Reutilizar su estructura permite extender la vida útil del material. Además, reduce la necesidad de comprar percheros nuevos.

Materiales necesarios para el reciclaje Una antena vieja de TV .

Destornillador.

Pinza o alicate.

Tornillos y tarugos.

Taladro.

Lija fina.

Pintura opcional para acabado. Antes de comenzar, verificá que la estructura esté firme. Paso a paso para convertirla en perchero de pared Primero, desmontá la antena y separá las piezas principales. Elegí el tramo con más varillas para usar como base. Lijá las puntas para evitar bordes filosos o rebabas. Podés pintarla si querés un acabado más prolijo. Marcá los puntos de fijación en la pared. Usá tarugos y tornillos para asegurar la estructura. Las varillas funcionan como ganchos naturales para colgar objetos. La antena vieja de TV no la tires, tenés un tesoro en casa la mejor forma de reutilizarla Qué tener en cuenta antes de instalarla Verificá que la pared soporte el peso del perchero cargado.

Colocala a una altura cómoda para el uso diario.

No se recomienda colgar objetos demasiado pesados.

Este tipo de reciclaje combina funcionalidad, diseño y sustentabilidad.