Las cáscaras de naranja no las tires, tenés un tesoro: 5 trucos para reutilizarla en el hogar y el jardín

Esta parte de la fruta representa el 20% de su peso y contiene limoneno, un potente compuesto capaz de ahuyentar plagas y desinfectar superficies sin químicos.

Tirar la cáscara de la naranja después de comerla es un error común que desperdicia casi una quinta parte del fruto. Esta corteza no es un desecho, sino un recurso rico en aceites esenciales, flavonoides y antioxidantes. Con un simple proceso de secado, podés convertirla en soluciones prácticas para tu rutina diaria de limpieza y cuidado personal.

La efectividad de la cáscara reside en su composición química particular. El limoneno, una molécula que constituye el 90% de sus aceites esenciales, funciona como un solvente natural que disuelve grasas con facilidad. Además, este compuesto interfiere con las feromonas que las hormigas utilizan para comunicarse, lo que las desorienta y las obliga a abandonar el lugar. Por otro lado, su riqueza en nitrógeno, fósforo y potasio la vuelve un fertilizante orgánico de alta calidad para el suelo.

image Soluciones de limpieza con vinagre cítrico Para aprovechar estas propiedades en la cocina, podés crear un limpiador multiuso natural. Solo necesitás colocar cáscaras de naranja en un frasco de vidrio y cubrirlas con vinagre blanco. Tras dejar reposar la mezcla en un lugar oscuro durante unos quince días, obtendrás un potente desengrasante que sirve para limpiar grifos, azulejos y mesadas, dejando además un aroma fresco que neutraliza los olores desagradables.

Si preferís usarla para aromatizar ambientes de forma directa, podés colocar trozos secos en recipientes abiertos dentro de roperos o cajones. Incluso, si tenés chimenea o hacés asados, las cáscaras deshidratadas son excelentes encendedores de fuego debido a la inflamabilidad de sus aceites naturales, reemplazando con éxito las pastillas químicas comerciales.

image El poder del abono orgánico en el jardín En el jardín, la cáscara de naranja es un aliado contra las plagas más persistentes. Al secarlas y triturarlas hasta obtener un polvo fino, podés crear una barrera natural contra hormigas, ácaros y babosas. Espolvorear este polvo en las zonas afectadas es suficiente para alejarlas sin dañar el ecosistema de tu huerta.

Si buscás potenciar el crecimiento de tus plantas, podés preparar un abono casero siguiendo estos pasos: Reuní entre 8 y 10 cáscaras de naranja frescas. Dejalas secar al sol sobre un trapo limpio durante unos 5 días hasta que endurezcan. Trituralas en una licuadora o procesadora de alimentos hasta obtener un polvo fino. Esparcí el polvo cerca de la base de las plantas una vez al mes. Humedecé un poco la tierra para que los nutrientes se absorban mejor. image Cuidado facial y repostería artesanal En el ámbito de la cosmética, la cáscara aporta vitamina C y antioxidantes que mejoran la luminosidad del rostro y combaten el envejecimiento celular. Podés mezclar el polvo de cáscara seca con yogur natural para crear una mascarilla iluminadora o con miel para tratar imperfecciones. Su uso tópico ofrece beneficios específicos para la salud cutánea: Unificación del tono de la piel y reducción de manchas.

Exfoliación suave gracias a la acción del ácido cítrico.

Control del exceso de grasa en pieles mixtas.

Protección contra el daño oxidativo de los radicales libres. image Finalmente, en la cocina, estas cortezas pueden transformarse en un postre delicioso mediante el confitado con azúcar y agua. Tras un proceso de cocción y secado, las tiras de naranja caramelizadas se conservan por meses y pueden bañarse en chocolate o usarse para saborizar bizcochos y panes. Incluso podés fabricar un comedero para pájaros biodegradable usando la mitad de una cáscara limpia como cuenco para semillas.