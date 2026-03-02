2 de marzo de 2026 - 09:22

Si tenés cinturones viejos que ya no usás, tenés un tesoro: 3 formas prácticas de reutilizarlos

Antes de descartarlos, podés convertir esos cinturones en soluciones útiles para el hogar con ideas de reciclaje, decoración y un simple truco de organización.

Reciclaje
Por Ignacio Alvarado

Gracias a su resistencia y flexibilidad, el cuero o material sintético de los cinturones permite múltiples reutilizaciones prácticas y decorativas.

1. Manijas rústicas para muebles

Uno de los usos más simples y estéticos es transformarlos en tiradores para cajones o puertas. Solo necesitás cortar el cinturón al tamaño deseado y fijarlo con tornillos en ambos extremos.

El resultado aporta un detalle de decoración con estilo industrial o vintage, ideal para renovar muebles sin grandes gastos.

image

2. Soporte para estantes o revistas

Otra idea funcional es utilizarlos como soporte para pequeñas repisas. Colocados en forma de lazo y asegurados a la pared, sostienen una tabla de madera y crean un estante original.

También pueden servir como sujetadores de revistas o libros en espacios reducidos, mejorando la organización sin sumar estructuras pesadas.

image

3. Organizadores colgantes

Si buscás un truco práctico, podés fijar varios cinturones en una pared o detrás de una puerta para colgar pañuelos, herramientas livianas o accesorios.

Este sistema aprovecha la resistencia del material y libera espacio en cajones o placares.

image

Reutilizar cinturones no requiere conocimientos técnicos ni herramientas complejas. Con creatividad y algunos elementos básicos, es posible darles una segunda vida útil.

Aplicar el reciclaje en objetos cotidianos no solo reduce residuos, sino que también suma soluciones originales al hogar. Lo que parecía un accesorio pasado de moda puede transformarse en un detalle funcional, práctico y decorativo que optimiza la organización diaria.

