Cómo reutilizar un televisor viejo de los grandes y cuadrados, sin desarmarlo por completo

Los televisores viejos, de los grandes y cuadrados con pantalla profunda, quedaron fuera del uso cotidiano tras la llegada de las pantallas planas. Sin embargo, antes de desecharlos, existen alternativas de reciclaje que permiten integrarlos nuevamente al hogar sin necesidad de desarmarlos por completo.

Estos equipos, robustos y voluminosos, tienen una estructura resistente que puede transformarse en un elemento decorativo original con mínima intervención.

Una de las opciones más simples es convertirlo en un marco decorativo. Retirando únicamente la pantalla interna —sin desmontar toda la carcasa— se puede utilizar el espacio frontal para colocar una lámina artística, luces LED o incluso una pizarra.

El resultado es una pieza de diseño con estética retro , ideal para livings o estudios con estilo industrial o nostálgico.

Otra alternativa es aprovechar el hueco interior como pequeño estante. Con una base de madera colocada dentro, el televisor puede funcionar como nicho para libros, plantas pequeñas o figuras decorativas.

Esta solución mantiene la estructura original y suma un toque creativo al hogar, sin necesidad de modificar por completo el aparato.

image

3. Casa para mascotas pequeñas

Con una limpieza profunda y retirando componentes internos básicos, el espacio puede adaptarse como refugio para gatos o perros pequeños. Agregar un almohadón transforma el viejo televisor en una cama original y llamativa.

Antes de reutilizarlo, es importante asegurarse de que el equipo esté desconectado y que no represente riesgos eléctricos.

image

Dar una segunda oportunidad a estos objetos no solo promueve el reciclaje, sino que también permite rescatar piezas con identidad propia. En lugar de acumular polvo o terminar en la basura, ese televisor puede convertirse en protagonista del hogar, combinando funcionalidad y estilo retro en una propuesta de diseño diferente.