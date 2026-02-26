26 de febrero de 2026 - 11:03

Si tenés un parlante viejo, tenés un tesoro: por qué y cómo reciclarlo con esta maravillosa idea

Reciclaje electrónico: convertí un parlante viejo en mesa auxiliar con sonido y reducí residuos tecnológicos en casa.

Por Andrés Aguilera

Un parlante viejo puede parecer inservible, pero su estructura firme permite transformarlo en una mesa auxiliar funcional con sonido integrado. En ideas prácticas de reciclaje doméstico para el hogar, reutilizar equipos electrónicos evita residuos tecnológicos y da nueva vida a objetos que todavía pueden aprovecharse con creatividad.

La idea es simple y práctica: usar la caja del parlante como base decorativa y sumar una superficie superior para convertirlo en mueble útil sin perder su función de audio.

Por qué reciclar un parlante reduce residuos electrónicos

Los parlantes antiguos combinan madera prensada, plástico y componentes eléctricos.

Cuando dejan de funcionar correctamente, suelen terminar como residuos electrónicos voluminosos.

Según informes internacionales sobre basura tecnológica, el descarte crece cada año.

Reutilizar la estructura externa evita sumar peso innecesario a los rellenos sanitarios.

Además, promueve hábitos vinculados a la economía circular y reutilización responsable.

Materiales necesarios para el reciclaje

No se requieren herramientas industriales, pero sí algunos elementos básicos.

Necesitás:

  • Un parlante viejo (funcione o no).

  • Destornillador.

  • Lija fina.

  • Pintura o barniz opcional.

  • Tabla de madera o vidrio templado para la superficie.

  • Tornillos o adhesivo resistente.

  • Patas pequeñas de apoyo si querés elevarlo.

Antes de comenzar, desconectá cualquier cable y verificá que no tenga energía.

Paso a paso para convertirlo en mesa auxiliar con sonido

  1. Primero, limpiá el exterior retirando polvo acumulado y restos de tela dañada.
  2. Si el interior está roto, podés vaciar componentes innecesarios.
  3. Lijá suavemente la superficie para mejorar la terminación.
  4. Colocá la tabla superior asegurándola con tornillos firmes o adhesivo fuerte.
  5. Si el parlante aún funciona, mantené los cables accesibles por la parte trasera.

El resultado es una mesa auxiliar estable que también funciona como sistema de audio.

Alternativa: transformarlo en macetero decorativo

  • Si el parlante ya no sirve como equipo de sonido, puede reconvertirse en macetero.
  • Retirando el interior, queda un espacio amplio para colocar una maceta interna.
  • Es recomendable usar un recipiente con drenaje propio para evitar humedad.
  • La rejilla frontal puede conservarse como detalle estético original.

Este tipo de reciclaje combina decoración, reutilización y diseño creativo.

