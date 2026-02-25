Si tenés naranjas, posees un tesoro: estas son las enfermedades que ayuda a prevenir la vitamina C

La vitamina C , conocida científicamente como ácido ascórbico , es mucho más que un aliado contra los resfriados comunes, es un verdadero tesoro para la salud. Este micronutriente esencial actúa como un potente escudo antioxidante que protege las células del daño causado por los radicales libres , siendo fundamental para prevenir enfermedades degenerativas y mejorar el estado de ánimo mediante procesos biológicos específicos.

Más allá de su fama mediática, este compuesto es fundamental para la formación de colágeno , lo que mantiene en condiciones óptimas la piel, los vasos sanguíneos y los huesos. También cumple un rol estratégico al facilitar la absorción del hierro de origen vegetal , siendo una herramienta clave para prevenir cuadros de anemia y reforzar la capacidad de respuesta del sistema inmunológico ante posibles infecciones.

La relación entre la vitamina C y la salud cardiovascular ha cobrado relevancia en investigaciones recientes. Estudios indican que las personas con niveles bajos de este nutriente tienden a presentar concentraciones más altas de proteína C reactiva , un marcador de inflamación que señala un mayor riesgo de sufrir problemas cardíacos. De hecho, una ingesta insuficiente se asocia con una mayor probabilidad de desarrollar insuficiencia cardíaca .

En el ámbito de la prevención oncológica , mantener una dieta rica en frutas y verduras ricas en este nutriente podría disminuir el riesgo de desarrollar tumores en mama, colon y pulmón . Es importante notar que este efecto protector parece provenir principalmente de los alimentos en su estado natural ; la suplementación aislada no ha demostrado ofrecer los mismos beneficios en la reducción del riesgo de cáncer, lo que refuerza la necesidad de una nutrición integral basada en productos frescos .

La vista también depende de un suministro constante de ácido ascórbico. Su presencia en la dieta se vincula con un menor riesgo de desarrollar cataratas y puede frenar el avance de la degeneración macular relacionada con la edad cuando se combina con otros micronutrientes. Aunque existe la creencia popular de que esta vitamina previene el resfriado, la evidencia científica aclara que su consumo regular solo logra acortar levemente la duración o la gravedad de los síntomas , pero no evita el contagio.

La conexión entre la vitamina C y el equilibrio emocional es uno de los aspectos más profundos de este micronutriente. El ácido ascórbico interviene directamente en la síntesis de neurotransmisores, las sustancias químicas encargadas de la comunicación entre las células nerviosas. Cuando los niveles son deficientes, la química cerebral se altera y es común que aparezcan síntomas de fatiga y cuadros depresivos. Incluso en personas sin deficiencias diagnosticadas, una ingesta adecuada se ha relacionado con una disminución de la ansiedad, favoreciendo el equilibrio emocional.

image

Cómo identificar la falta de vitamina C y mejorar su absorción

La deficiencia de este nutriente no solo afecta el ánimo, sino que puede derivar en problemas físicos graves como el escorbuto, que se manifiesta con debilidad, hemorragias y una cicatrización deficiente de las heridas. Los primeros signos de alerta suelen ser fatiga persistente, debilidad muscular, hematomas que aparecen con facilidad ante golpes leves y encías inflamadas que sangran con frecuencia. Estas señales indican que el organismo está perdiendo su capacidad para reparar tejidos de forma eficiente.

Para aprovechar al máximo los beneficios, es crucial considerar que la vitamina C es extremadamente sensible al calor, la luz y el aire. Cocinar los alimentos a temperaturas muy altas o durante mucho tiempo destruye gran parte del nutriente. Por ello, se recomienda priorizar el consumo de vegetales crudos o utilizar métodos de cocción suaves como el vapor en lugar de la ebullición prolongada, donde el nutriente se disuelve en el agua y se pierde. Además, es ideal consumir las frutas y verduras poco después de ser cortadas para evitar que el contacto con el oxígeno degrade sus propiedades.

image

Para alcanzar los niveles óptimos diarios de manera natural, se debe incluir una variedad de fuentes vegetales que incluyan:

Naranjas.

Pomelos.

Limones y limas.

Kiwis (que suelen tener una concentración de vitamina C superior a muchos cítricos).

Frutillas.

Frambuesas.

Mangos.

Papayas.

Ananás.

Morrones rojos y verdes.

Brócoli.

Coles de Bruselas.

Coliflor.

Espinacas.

Repollo.

Batata o la calabaza de invierno.

Mantener estos alimentos frescos y bien almacenados, protegidos de la luz directa, garantiza que el organismo reciba la dosis necesaria para proteger tanto la salud física como la estabilidad emocional a largo plazo.