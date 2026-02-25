25 de febrero de 2026 - 11:11

Usando revistas viejas, te enseñamos a hacer adornos de pared originales y sustentables

Reciclaje creativo, paso a paso: transformá revistas viejas en adornos de pared decorativos sin gastar dinero.

Por Andrés Aguilera

Con técnicas simples de enrollado y plegado, podés crear piezas visuales modernas. En ideas prácticas de reciclaje doméstico para el hogar, reutilizar papel reduce residuos y aporta diseño sustentable a cualquier ambiente. La propuesta es concreta: convertir hojas de revistas en cuadros geométricos, flores tridimensionales o mandalas decorativos con pocos materiales y un paso a paso sencillo.

Por qué reciclar revistas tiene impacto ambiental

Las revistas impresas están hechas de papel tratado y tintas industriales.

Si se descartan masivamente, incrementan el volumen de residuos sólidos urbanos.

Según datos ambientales oficiales, el papel representa una parte significativa de la basura domiciliaria.

Reutilizar ese material antes de reciclarlo industrialmente extiende su vida útil.

Además, fomenta hábitos de consumo responsable y economía circular.

Materiales necesarios para hacer adornos de pared

No hace falta equipamiento profesional ni herramientas complejas.

Solo necesitás:

  • Revistas viejas.

  • Tijera.

  • Pegamento o silicona fría.

  • Regla.

  • Lápiz.

  • Cartón firme como base.

  • Hilo o cinta para colgar.

Opcionalmente, podés usar barniz acrílico para dar mayor durabilidad.

Paso a paso para hacer un cuadro geométrico reciclado

  1. Primero, arrancá varias hojas coloridas de la revista.
  2. Enrollá cada hoja en forma de tubo fino usando un lápiz como guía.
  3. Pegá el extremo para que el rollo no se desarme.
  4. Repetí el proceso hasta tener suficientes tubos del mismo tamaño.
  5. Luego, cortalos en segmentos iguales para formar pequeñas piezas.
  6. Pegá los segmentos sobre una base de cartón formando figuras geométricas.
  7. Podés combinar colores para crear contraste y profundidad visual.
  8. Finalmente, dejá secar y agregá un soporte trasero para colgar.
Usando revistas viejas, te enseñamos a hacer adornos de pared originales y sustentables (2)

Cómo hacer flores tridimensionales con papel de revista

  • Recortá círculos de distintos tamaños en hojas con colores llamativos.
  • Doblalos suavemente para generar volumen en los pétalos.
  • Pegá capas superpuestas desde el tamaño más grande al más pequeño.
  • Agregá un centro enrollado para simular el corazón de la flor.

Estas flores pueden fijarse directamente a la pared o sobre un marco.

Usando revistas viejas, te enseñamos a hacer adornos de pared originales y sustentables (3)

Qué tener en cuenta para un acabado prolijo

  • Elegí páginas con buena calidad de impresión y colores intensos.
  • Trabajá con superficies limpias y secas para evitar manchas.
  • Si el ambiente es húmedo, aplicá una capa de barniz protector.

Este tipo de reciclaje no solo reduce residuos. También aporta decoración personalizada y creativa sin grandes gastos.

