Esos envases chicos pueden convertirse en mini macetas, portavelas decorativos o un organizador colgante con muy pocos materiales.

Los potes de salsa de delivery suelen descartarse sin pensarlo, pero tienen el tamaño perfecto para proyectos de reciclaje. Son livianos, fáciles de intervenir y pueden convertirse en pequeños adornos para cocina, escritorio, balcón o baño. La idea más decorativa es transformarlos en un conjunto de mini macetas o contenedores colgantes.

Con pintura, hilo y una base simple, dejan de parecer envases descartables.

Materiales necesarios para el reciclaje Potes de salsa limpios y secos.

Agua caliente, detergente y alcohol.

Pintura acrílica o aerosol.

Pincel o esponja.

Punzón, clavo caliente o herramienta para perforar.

Hilo sisal, tanza, lana o cordón fino.

Silicona caliente o pegamento fuerte.

Cartón duro, rama seca, madera fina o aro metálico.

Suculentas pequeñas, flores secas o piedras decorativas. Paso a paso para hacer mini macetas colgantes Lavá los potes con agua caliente y detergente para eliminar grasa y olor.

Secalos bien y pasá alcohol por fuera para desengrasar.

Hacé dos agujeritos laterales para pasar el hilo.

Si van a usarse como maceta, perforá también la base para drenaje.

Pintá los potes con colores neutros o una paleta combinada.

Dejá secar por completo antes de manipularlos.

Pasá hilo por los laterales y colgalos de una rama o base de madera.

Agregá tierra y una suculenta pequeña, o usalos con flores secas. Reciclaje guardá los potes de salsa de delivery y transfórmalos en un espectacular adorno para tu casa (2)

Otra idea: portavelas decorativos Si los potes son resistentes y no se deforman, pueden usarse como contenedores decorativos para velas LED. Es mejor evitar velas reales, porque el plástico puede calentarse o dañarse.

Para esta versión, pintá el exterior, agregá hilo sisal en el borde y colocá una vela LED adentro. Quedan bien en estantes, baños o mesas auxiliares.

Reciclaje guardá los potes de salsa de delivery y transfórmalos en un espectacular adorno para tu casa (3) Errores comunes al reutilizarlos No lavarlos bien: pueden conservar olor a salsa.

pueden conservar olor a salsa. Usar velas reales: el calor puede deformar el envase.

el calor puede deformar el envase. No hacer drenaje: si llevan plantas, el agua acumulada pudre raíces.

si llevan plantas, el agua acumulada pudre raíces. Cargar demasiado peso: son envases chicos y livianos.