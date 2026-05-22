Los potes de salsa de delivery suelen descartarse sin pensarlo, pero tienen el tamaño perfecto para proyectos de reciclaje. Son livianos, fáciles de intervenir y pueden convertirse en pequeños adornos para cocina, escritorio, balcón o baño. La idea más decorativa es transformarlos en un conjunto de mini macetas o contenedores colgantes.
Con pintura, hilo y una base simple, dejan de parecer envases descartables.
Materiales necesarios para el reciclaje
- Potes de salsa limpios y secos.
- Agua caliente, detergente y alcohol.
- Pintura acrílica o aerosol.
- Pincel o esponja.
- Punzón, clavo caliente o herramienta para perforar.
- Hilo sisal, tanza, lana o cordón fino.
- Silicona caliente o pegamento fuerte.
- Cartón duro, rama seca, madera fina o aro metálico.
- Suculentas pequeñas, flores secas o piedras decorativas.
Paso a paso para hacer mini macetas colgantes
- Lavá los potes con agua caliente y detergente para eliminar grasa y olor.
- Secalos bien y pasá alcohol por fuera para desengrasar.
- Hacé dos agujeritos laterales para pasar el hilo.
- Si van a usarse como maceta, perforá también la base para drenaje.
- Pintá los potes con colores neutros o una paleta combinada.
- Dejá secar por completo antes de manipularlos.
- Pasá hilo por los laterales y colgalos de una rama o base de madera.
- Agregá tierra y una suculenta pequeña, o usalos con flores secas.
Reciclaje guardá los potes de salsa de delivery y transfórmalos en un espectacular adorno para tu casa (2)
Otra idea: portavelas decorativos
Si los potes son resistentes y no se deforman, pueden usarse como contenedores decorativos para velas LED. Es mejor evitar velas reales, porque el plástico puede calentarse o dañarse.
Para esta versión, pintá el exterior, agregá hilo sisal en el borde y colocá una vela LED adentro. Quedan bien en estantes, baños o mesas auxiliares.
Reciclaje guardá los potes de salsa de delivery y transfórmalos en un espectacular adorno para tu casa (3)
Errores comunes al reutilizarlos
- No lavarlos bien: pueden conservar olor a salsa.
- Usar velas reales: el calor puede deformar el envase.
- No hacer drenaje: si llevan plantas, el agua acumulada pudre raíces.
- Cargar demasiado peso: son envases chicos y livianos.