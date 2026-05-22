22 de mayo de 2026 - 15:30

Reciclaje: guardá los potes de salsa de delivery y transfórmalos en un espectacular adorno para tu casa

Esos envases chicos pueden convertirse en mini macetas, portavelas decorativos o un organizador colgante con muy pocos materiales.

Reciclaje guardá los potes de salsa de delivery y transfórmalos en un espectacular adorno para tu casa (1)
Por Andrés Aguilera

Los potes de salsa de delivery suelen descartarse sin pensarlo, pero tienen el tamaño perfecto para proyectos de reciclaje. Son livianos, fáciles de intervenir y pueden convertirse en pequeños adornos para cocina, escritorio, balcón o baño. La idea más decorativa es transformarlos en un conjunto de mini macetas o contenedores colgantes.

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Con pintura, hilo y una base simple, dejan de parecer envases descartables.

Materiales necesarios para el reciclaje

  • Potes de salsa limpios y secos.
  • Agua caliente, detergente y alcohol.
  • Pintura acrílica o aerosol.
  • Pincel o esponja.
  • Punzón, clavo caliente o herramienta para perforar.
  • Hilo sisal, tanza, lana o cordón fino.
  • Silicona caliente o pegamento fuerte.
  • Cartón duro, rama seca, madera fina o aro metálico.
  • Suculentas pequeñas, flores secas o piedras decorativas.

Paso a paso para hacer mini macetas colgantes

  • Lavá los potes con agua caliente y detergente para eliminar grasa y olor.
  • Secalos bien y pasá alcohol por fuera para desengrasar.
  • Hacé dos agujeritos laterales para pasar el hilo.
  • Si van a usarse como maceta, perforá también la base para drenaje.
  • Pintá los potes con colores neutros o una paleta combinada.
  • Dejá secar por completo antes de manipularlos.
  • Pasá hilo por los laterales y colgalos de una rama o base de madera.
  • Agregá tierra y una suculenta pequeña, o usalos con flores secas.
Reciclaje guardá los potes de salsa de delivery y transfórmalos en un espectacular adorno para tu casa (2)

Otra idea: portavelas decorativos

Si los potes son resistentes y no se deforman, pueden usarse como contenedores decorativos para velas LED. Es mejor evitar velas reales, porque el plástico puede calentarse o dañarse.

Para esta versión, pintá el exterior, agregá hilo sisal en el borde y colocá una vela LED adentro. Quedan bien en estantes, baños o mesas auxiliares.

Reciclaje guardá los potes de salsa de delivery y transfórmalos en un espectacular adorno para tu casa (3)

Errores comunes al reutilizarlos

  • No lavarlos bien: pueden conservar olor a salsa.
  • Usar velas reales: el calor puede deformar el envase.
  • No hacer drenaje: si llevan plantas, el agua acumulada pudre raíces.
  • Cargar demasiado peso: son envases chicos y livianos.

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