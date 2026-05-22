Para qué sirve el botón de recirculación de aire del auto: quizás lo estás usando mal

El botón de recirculación de aire del auto suele tener el dibujo de un vehículo con una flecha girando dentro. Su función es simple: evita que entre aire del exterior y hace circular el aire que ya está dentro del habitáculo. Bien usado, puede mejorar el rendimiento del aire acondicionado, reducir olores externos y ayudar en días de mucho calor.

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Cuando se activa la recirculación, el sistema deja de tomar aire de afuera y reutiliza el aire del interior. Eso permite que el aire acondicionado enfríe más rápido, porque no tiene que trabajar todo el tiempo con aire caliente externo.

Esta función reduce la carga sobre el aire acondicionado en días calurosos y ayuda a enfriar la cabina con mayor eficiencia.

También sirve en túneles, embotellamientos, calles con mucho humo o zonas con polvo, porque limita el ingreso de gases, olores y partículas desde afuera.

Cuándo conviene activarlo

Días de mucho calor: ayuda a enfriar más rápido.

ayuda a enfriar más rápido. Tránsito pesado: reduce el ingreso de humo de otros vehículos.

reduce el ingreso de humo de otros vehículos. Túneles o estacionamientos cerrados: limita olores y gases externos.

limita olores y gases externos. Caminos con polvo: evita que entre aire sucio al habitáculo.

Un buen truco es abrir las ventanillas unos minutos si el auto estuvo al sol, dejar salir el aire caliente y recién después activar la recirculación con el aire acondicionado.

Cuándo no conviene usarlo

El error más común es dejarlo activado siempre. En días fríos o húmedos, la recirculación puede atrapar humedad dentro del auto y favorecer que se empañen los vidrios.

También puede volver el aire interior más pesado en viajes largos, porque no entra suficiente aire fresco. Por eso, conviene alternar con entrada de aire exterior.

Si el parabrisas se empaña, lo recomendable es desactivar la recirculación, usar desempañador y permitir que entre aire exterior acondicionado o calefaccionado.