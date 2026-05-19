El botón con una “A” rodeada por una flecha en el tablero del auto suele indicar el sistema Start/Stop . Esta función apaga el motor de forma automática cuando el vehículo se detiene y vuelve a encenderlo cuando el conductor retoma la marcha.

Pocos lo saben: por qué el portavasos del auto tiene ese espacio en el medio y qué función cumple realmente

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Puede aparecer como botón físico, luz testigo o símbolo en el tablero. En algunos autos permite activar o desactivar el sistema; en otros, solo informa que la función está disponible o funcionando.

Volkswagen explica que el sistema Start/Stop apaga el motor cuando el vehículo está completamente detenido y lo vuelve a encender cuando el conductor decide avanzar.

La idea es reducir consumo de combustible y emisiones en situaciones de detención frecuente, como semáforos, embotellamientos o tránsito urbano.

Qué significa el botón A rodeado por una flecha en el tablero del auto

Ford también describe el Auto Start-Stop como una tecnología que permite ahorrar combustible cuando el vehículo está detenido en alto total.

Cómo funciona en la práctica

En autos automáticos, el motor puede apagarse al detener el vehículo con el pedal de freno presionado. Al soltar el freno o pisar el acelerador, el motor vuelve a encenderse.

En autos manuales, el funcionamiento puede variar según el modelo. En general, intervienen el embrague, el punto muerto, el freno y otros sensores.

El conductor puede sentir que el auto “se apagó”, pero no se trata de una falla si el sistema está actuando normalmente.

Por qué a veces no se activa

El Start/Stop no siempre funciona aunque esté encendido. Puede desactivarse temporalmente si la batería está baja, si el motor está frío, si el aire acondicionado exige mucha energía o si el desempañador está funcionando.

También puede no actuar si el cinturón no está colocado, una puerta está abierta o el sistema detecta que no se cumplen las condiciones de seguridad.

Por eso, ver la “A” con una flecha tachada o iluminada de otra forma puede indicar que el sistema está desactivado, no disponible o apagado manualmente.

Cuándo conviene desactivarlo

Algunos conductores prefieren desactivarlo en maniobras de estacionamiento, tránsito muy lento o situaciones donde el encendido y apagado constante resulta incómodo.

No todos los autos permiten apagarlo de manera permanente. En muchos modelos, se desactiva solo durante el viaje y vuelve a activarse al encender el vehículo otra vez.