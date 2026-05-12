Antes de la llegada del invierno: cuánto cuesta hacerle el service al auto en mayo de 2026

Con el descenso de las temperaturas y la llegada del invierno , miles de conductores comenzaron a realizar el mantenimiento preventivo de sus vehículos para evitar fallas mecánicas en el uso cotidiano. El service del auto resulta clave no solo para quienes planean viajar, sino también para quienes utilizan el vehículo todos los días para ir al trabajo .

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El Automóvil Club Argentino recomienda realizar una inspección completa del vehículo antes de salir a la ruta. Entre los elementos prioritarios figuran el estado de los frenos, el líquido hidráulico, el nivel de aceite del motor, el sistema de refrigeración y la dirección.

El mecánico de auxilio Laureano Pérsico explicó que muchos conductores esperan demasiado para hacer el mantenimiento y terminan exponiéndose a fallas evitables durante el viaje. El cambio de aceite y filtros debe realizarse cada 10.000 kilómetros o una vez por año, incluso si el vehículo tuvo poco uso, ya que el lubricante pierde propiedades con el paso del tiempo.

La revisión de neumáticos y luces

Los neumáticos representan uno de los componentes más importantes para la seguridad vial. Los especialistas recomiendan controlar la presión de las cubiertas, incluida la rueda de auxilio, y verificar el estado del dibujo para asegurar adherencia sobre pavimento mojado o temperaturas elevadas.

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También aconsejan revisar la fecha de fabricación de las cubiertas. Aunque el neumático conserve dibujo, puede deformarse o deteriorarse si permaneció inmovilizado durante largos períodos.

Las luces bajas, altas, de giro, de freno y balizas deben funcionar correctamente antes de iniciar el viaje. Una lámpara quemada no solo aumenta el riesgo de accidente sino que también puede derivar en multas durante controles de tránsito.

Elementos de seguridad y planificación del viaje

El matafuegos con carga vigente y las balizas portátiles continúan siendo elementos obligatorios dentro del vehículo. Los especialistas además recomiendan evitar el exceso de equipaje porque el sobrepeso reduce la estabilidad y aumenta las distancias de frenado.

Consultar el estado de rutas, las condiciones climáticas y posibles cortes antes de salir permite planificar mejor el recorrido y reducir riesgos. En caso de cambiar una rueda, el gato debe colocarse sobre el punto reforzado indicado por el fabricante para evitar daños estructurales o accidentes.

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Cuánto cuesta hacerle un service al auto en mayo de 2026

Los valores del mantenimiento automotor aumentaron de forma significativa en los primeros meses de 2026. Para modelos populares como el Chevrolet Onix, el Volkswagen Gol Trend o el Fiat Cronos, un service general cuesta entre $320.000 y $520.000 en mayo de 2026.

Ese monto suele incluir revisión completa, cambio de aceite y filtros, alineación, balanceo y control general de frenos y luces.

El cambio de aceite y filtros se ubica entre $140.000 y $260.000, dependiendo del tipo de lubricante y la marca de los repuestos. La alineación y el balanceo rondan entre $120.000 y $180.000, mientras que el reemplazo de pastillas de freno delanteras cuesta entre $160.000 y $280.000.

En el caso de los neumáticos, las cubiertas para vehículos compactos parten desde los $180.000 por unidad y las opciones de gama media o premium superan los $300.000.