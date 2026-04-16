16 de abril de 2026 - 08:54

Se detuvo en la Ruta 40 por un desperfecto mecánico pero ladrones armados le robaron el auto

El hecho ocurrió cerca de las 23, a la altura de la intersección con calle San Pedro, en la zona de un puente en construcción.

Se detuvo en la Ruta 40 por un desperfecto mecánico pero ladrones armados le robaron el auto

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Los Andes

Un hombre de 42 años fue víctima de un asalto anoche en Las Heras, luego de quedar varado con su vehículo sobre la Ruta 40.

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El hecho ocurrió cerca de las 23, a la altura de la intersección con calle San Pedro, en la zona de un puente en construcción.

Según la información oficial, la víctima, identificada como D.D.M.j, circulaba a bordo de un Renault Sandero cuando sufrió un desperfecto mecánico que lo obligó a detener la marcha.

En ese contexto, un auto se detuvo a su lado y de él descendió un sujeto que, bajo amenazas con un arma de fuego, le sustrajo el rodado para luego darse a la fuga.

Tras el hecho, tomó intervención la Oficina Fiscal de Las Heras, que inició las actuaciones correspondientes para dar con el autor del robo.

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