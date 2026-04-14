Robó autos a los 13 años, se filmó para ganar fama en redes y hoy enfrenta 109 cargos en la justicia

La joven buscaba en su celular las repercusiones de sus robos y choques para ganar popularidad en su grupo, según determinaron los investigadores en Melbourne.

Una adolescente de 13 años enfrenta un proceso judicial sin precedentes en Australia con 109 cargos que incluyen robo con fractura y conducción peligrosa. La justicia de Melbourne decidió mantenerla detenida sin fianza tras considerar que representa un riesgo extremo para la seguridad de la comunidad local.

La investigación reveló un patrón de conducta alarmante. Durante las últimas semanas, la menor cometió más de un delito por día, utilizando frecuentemente vehículos robados para sus desplazamientos. Lo más inquietante para los peritos no fue solo la cantidad de hechos, sino la motivación detrás de cada uno de ellos.

image El estatus digital como motor del delito El inspector Jarrid Grey declaró ante el tribunal de menores que la acusada monitoreaba constantemente en su teléfono celular las reacciones y señales online sobre sus propios crímenes. Según los investigadores, la joven creía que esta exposición mediática le otorgaba un nivel de respeto o jerarquía dentro de su círculo de amistades.

Entre el material secuestrado se encontraron videos que documentaban sus acciones. Esta búsqueda de validación en redes sociales preocupa a las autoridades, ya que el historial delictivo incluye comportamientos que pusieron en riesgo la vida de terceros de manera directa y reiterada. El caso pone el foco en cómo los dispositivos móviles registran el minuto a minuto de la delincuencia juvenil.

image Uno de los delitos más lamentables cometidos por la menor A fines de marzo, la niña, al mando de un auto robado, embistió a un ciclista de 45 años en un suburbio de Melbourne. Tras el impacto, el hombre quedó tendido en el suelo con mareos y dificultades para hablar, mientras la menor escapaba del lugar para evitar ser identificada por los testigos.

El análisis forense de su teléfono móvil mostró que, apenas minutos después del choque, la adolescente realizó búsquedas en Google para conocer cuál era la pena legal por atropellar a una persona. Esta frialdad en el accionar fue uno de los argumentos utilizados por el juez para rechazar el pedido de libertad condicional y mantener la custodia efectiva. La imputada deberá permanecer bajo custodia y presentarse nuevamente ante la corte dentro de 21 días. El proceso judicial continuará evaluando el impacto de estas acciones en la comunidad, mientras los investigadores analizan el contenido adicional encontrado en sus redes sociales.