Con 8 capítulos en Netflix: la serie ambientada en Nueva York que está entre las más vistas

La producción dirigida por Michele Giannusa aterrizó en la plataforma Netflix el 31 de marzo y ya se ubica entre las cinco ficciones más populares para los argentinos.

Netflix sumó a su catálogo Interconectados (Ripple), una serie dramática de ocho capítulos que logró escalar rápidamente hasta el quinto puesto de lo más visto en Argentina. La historia, ambientada en Nueva York, profundiza en los vínculos humanos y los giros inesperados del destino tras pérdidas personales.

La ficción, producida en 2025 y estrenada mundialmente el 31 de marzo de 2026, atrapó a los suscriptores desde su lanzamiento por su enfoque en problemáticas actuales y conflictos profundos. La narrativa se aleja de los clisés tradicionales del género para explorar cómo la vida de personas totalmente distintas puede cruzarse de manera irreversible en una metrópolis como Nueva York.

El efecto dominó de la pérdida en Nueva York La trama principal sigue a cuatro desconocidos que intentan reconstruir sus realidades tras experimentar pérdidas fundamentales. Este punto de partida genera un "efecto dominó" donde cada decisión individual termina alterando los planes de los demás, demostrando que nadie es una isla en la gran ciudad. Según la sinopsis oficial, la historia observa cómo los caminos se entrelazan y cambian los planes que el destino parecía tener preparados para cada uno.

Embed El elenco es uno de los pilares fundamentales que sostiene este drama coral. Frankie Faison interpreta a Walter, mientras que Julia Chan da vida a Kris. A ellos se suman Ian Harding como Nate, Sydney Agudong en el papel de Aria e Isabella Astbury como Finn. La química entre estos actores permite que la premisa del destino entrelazado sea creíble y emocionante para el espectador que busca algo más que entretenimiento superficial.

Una producción corta ideal para el fin de semana Al tener solo ocho episodios, Interconectados se presenta como la opción perfecta para quienes prefieren historias cerradas y dinámicas. No se trata de una serie eterna, sino de un drama compacto que utiliza cada minuto para profundizar en la psicología de sus protagonistas y en cómo navegan los desafíos cotidianos.