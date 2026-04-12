Qué películas ver en Netflix: de la despedida de Peaky Blinders al drama familiar que emociona

Netflix suele priorizar el volumen de contenido, pero en su catálogo actual aparecen cuatro títulos que rompen la regla con críticas sobresalientes. Entre remakes emotivos, comedias ácidas sobre la vejez y documentales impactantes, estas opciones garantizan una experiencia de calidad cinematográfica frente a la pantalla este fin de semana.

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La selección incluye historias que van desde la Birmingham de la Segunda Guerra Mundial hasta experimentos biológicos sobre la fertilidad humana. Cada una de estas piezas ha sido validada por medios internacionales que destacan su capacidad para conmover y generar conciencia.

"Peaky Blinders : El hombre inmortal" se posiciona como el plato fuerte del catálogo. Dirigida por Tom Harper , la película sitúa a Tommy Shelby en Birmingham, 1940, en medio del caos de la guerra. Los críticos la describen como una despedida apropiada y una mirada evocadora al legado del personaje de Cillian Murphy.

Sinopsis : Tommy regresa de un exilio autoimpuesto para decidir el futuro de su familia, enfrentando el dilema de quemar su legado o afrontarlo definitivamente.

Por otro lado, "Sobran las palabras" ofrece un contrapunto íntimo y conmovedor. Esta producción italiana de Luca Ribuoli es un remake que logra encontrar su propia identidad a través de una historia de crecimiento.

Sinopsis: Una tímida adolescente, única oyente en una familia sorda, descubre un don para el canto que la obliga a elegir entre su propio camino y el deber familiar.

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Comedia ácida y realismo documental impactante

Para quienes buscan humor inteligente, "53 domingos de Cesc Gay" es la opción ideal. Con un elenco encabezado por Javier Cámara, la película aborda el envejecimiento con frescura y brillantez. La crítica destaca que es una comedia estupenda que logra dar vuelta las crisis familiares.

Sinopsis: Tres hermanos se reúnen para decidir qué hacer con su padre de 86 años, cuyo comportamiento extraño desata una reunión inesperada que se sale de control.

image "53 domingos de Cesc Gay" (2026) Netflix

Finalmente, el documental "Detox de plásticos" cierra la lista con una propuesta inquietante y necesaria. Los especialistas advierten que es una obra aterradora que genera el deseo inmediato de cambiar de vida.

Sinopsis: El film sigue a seis parejas con problemas de infertilidad que reducen su exposición al plástico con la esperanza de poder concebir.