La serie sobre Moria Casán ya tiene fecha de estreno: Netflix lanzó el tráiler oficial y dio detalles

Tres actrices le ponen el cuerpo a La One en la ficción de la plataforma de streaming. El rodaje ya terminó.

La biopic de Moria Casán es uno de los programas más esperados para 2026. Con algunos problemas en su producción, como el accidente de Cecilia Roth durante las grabaciones, el proyecto avanza con grandes figuras interpretando a la diva, como su hija, Sofía Gala, y Griselda Siciliani, además de Roth.

A pocos días de la presentación del tráiler del documental de Silvina Luna, Netflix lanzó también el primer adelanto de la serie sobre la famosa argentina y anunció la fecha de estreno: el 14 de agosto, para todo el mundo.

Moria Casán Se supo cuándo se estrena la serie de Moria Casán por Netflix. Web Cómo es el tráiler de la serie de Moria Casán El adelanto ya está dando que hablar. Arranca con Sofía Gala personificando a su mamá en los ‘70, con look de vedette y esa actitud que después se volvería marca registrada. "Para los que no me conocen, mi nombre es Moria. Soy nueva en la revista y soy un caso raro e inusual". Después aparece Cecilia Roth con tono más retrospectivo: "Pasé de las escalinatas de la Facultad de Derecho al Teatro Nacional el mismo día". Y más tarde, Griselda Siciliani, en plena época de ShowMatch, tira la frase que la resume: "Estoy acá porque mi presencia jerarquiza la pista".

Embed - Moria | Avance oficial | Netflix Cada una agarra una etapa clave. Sofía Gala hace de la Moria joven. Siciliani se mete en los años de furor televisivo, rating y escándalos con elegancia. Y Roth retrata el momento más reciente, con esa mirada sabia de quien ya vio todo. La serie no es solo un repaso por la vida de una estrella; es también un espejo de la cultura popular argentina de los últimos cincuenta años, con sus luces y sus sombras.

La propia Moria presentó el tráiler en su programa de El Trece y se quebró un poco: "Son años de entrega, profesionalismo, amor y dedicación. Gracias a ustedes. Si no estuvieran ustedes, yo no estaría acá. Eso es obra de ustedes, que hace más de cincuenta años que me eligen". Detrás de cámaras, el rodaje no fue una tarde de té: tuvieron el accidente de Cecilia Roth, polémicas y entredichos. Pero como dice la propia diva, no podía ser de otra forma.