10 de abril de 2026 - 13:25

La serie sobre Moria Casán ya tiene fecha de estreno: Netflix lanzó el tráiler oficial y dio detalles

Tres actrices le ponen el cuerpo a La One en la ficción de la plataforma de streaming. El rodaje ya terminó.

Se supo cuándo se estrena la serie de Moria Casán por Netflix.

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Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

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Moria Casán
Se supo cuándo se estrena la serie de Moria Casán por Netflix.

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Cómo es el tráiler de la serie de Moria Casán

El adelanto ya está dando que hablar. Arranca con Sofía Gala personificando a su mamá en los ‘70, con look de vedette y esa actitud que después se volvería marca registrada. "Para los que no me conocen, mi nombre es Moria. Soy nueva en la revista y soy un caso raro e inusual". Después aparece Cecilia Roth con tono más retrospectivo: "Pasé de las escalinatas de la Facultad de Derecho al Teatro Nacional el mismo día". Y más tarde, Griselda Siciliani, en plena época de ShowMatch, tira la frase que la resume: "Estoy acá porque mi presencia jerarquiza la pista".

La propia Moria presentó el tráiler en su programa de El Trece y se quebró un poco: "Son años de entrega, profesionalismo, amor y dedicación. Gracias a ustedes. Si no estuvieran ustedes, yo no estaría acá. Eso es obra de ustedes, que hace más de cincuenta años que me eligen". Detrás de cámaras, el rodaje no fue una tarde de té: tuvieron el accidente de Cecilia Roth, polémicas y entredichos. Pero como dice la propia diva, no podía ser de otra forma.

Moria Casán
Se supo cuándo se estrena la serie de Moria Casán por Netflix.

Se supo cuándo se estrena la serie de Moria Casán por Netflix.

La dirección es de Javier Van de Couter, la producción corre por cuenta de About Entertainment, y la promesa es clara: un homenaje a la mujer que hizo de la transgresión su forma de vivir. Entre las escenas que ya se ven, está la recreación de la presentación de su libro "Memoria" en 2012 y guiños a su vigencia total. Con este lanzamiento, Netflix apuesta fuerte al contenido argentino. Y Moria, una vez más, demuestra que su presencia jerarquiza cualquier pista.

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