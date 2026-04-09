Lanzaron el tráiler del documental sobre Silvina Luna: material inédito y unas palabras que emocionan

A casi tres años de la muerte de la modelo y actriz Silvina Luna , se conoció el primer adelanto de su documental oficial, que reconstruye su historia a partir de material íntimo y testimonios de personas cercanas . El proyecto busca reflejar su experiencia personal durante sus últimos meses de vida.

De la mano de Netflix: se confirma la producción de la serie sobre la vida de Silvina Luna

Cabe recordar que la modelo falleció el 31 de agosto de 2023 a los 43 años, luego de estar internada durante más de dos meses a causa de una insuficiencia renal crónica derivada de la cirugía estética realizada por Aníbal Lotocki , quien le inyectó biopolímeros.

Con el paso del tiempo, esas consecuencias se agravaron y la obligaron a someterse a tratamientos permanentes, entre ellos diálisis, en un deterioro progresivo que la propia modelo denunció públicamente y que también fue eje de la causa judicial en la que el profesional resultó condenado.

El tráiler de “Perfecta: La Voz de Silvina Luna”, que será estrenado en Netflix , incluye grabaciones realizadas por la propia modelo, muchas de ellas durante sus internaciones y sesiones de diálisis. “Quería dejar un mensaje”, señalaron en el entorno de la protagonista.

El proyecto, que comenzó a gestarse antes de su fallecimiento en agosto de 2023, cuenta con una fuerte impronta autobiográfica, con puntos de gran carga emocional e imágenes nunca vistas que exponen el impacto de las intervenciones estéticas en su salud y el largo proceso que atravesó.

Su hermano, Ezequiel Luna, relató que ella comenzó a filmarse con su celular en momentos clave de su tratamiento, especialmente cuando debía asistir al hospital. “Ella se empezó a grabar, en los momentos que iba al hospital y cuando se hacía diálisis”, confesó.

Por su parte, Bárbara Cobelo, amiga de la modelo explicó que Silvina “tenía un deseo muy grande de hacer un documental acerca de todo este camino que tuvo que transitar porque quería dejar un mensaje y que tomemos lo que a ella le pasó como un ejemplo para que estas cosas no pasen más”.

Silvina Luna en Netflix Fragmentos de la serie oficial de Silvina Luna en Netflix.

El clip, además, muestra a Luna en uno de los contenidos que mayor difusión tuvo a través de sus propias redes sociales: “Estoy en mi diálisis. Para los que no saben, es una máquina que funciona como filtro para mi riñón, o sea que me ayuda a vivir”.

En otro tramo de su internación, Silvina contaba: “Me están por hacer una sedación, me van a hacer un pic en el brazo para poder recibir la medicación intravenosa. Quería saludarlos antes de entrar acá al quirófano, y que me deseen mucha suerte”.