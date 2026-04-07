7 de abril de 2026 - 19:10

De la mano de Netflix: se confirma la producción de la serie sobre la vida de Silvina Luna

Netflix presentó un video especial para anunciar sus próximos estrenos argentinos de 2026 y sorprendió con un elenco de primer nivel.

Silvina Luna tendrá una serie sobre las diferentes etapas de su vida.

Silvina Luna tendrá una serie sobre las diferentes etapas de su vida.

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Por Redacción Espectáculos

Netflix presentó un video especial para anunciar sus próximos estrenos argentinos de 2026 y sorprendió con un formato que combinó humor, guiños culturales y un elenco de primer nivel. El momento más resonante llegó en los créditos finales, cuando la plataforma confirmó el desarrollo de Perfecta: La voz de Silvina Luna, una biopic centrada en la vida de Silvina Luna.

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El clip tuvo como protagonista a Lorena Vega, quien retomó su personaje de psicóloga de la serie Envidiosa para conducir una especie de sesión grupal donde distintas figuras del espectáculo adelantaron sus proyectos.

En el video participaron nombres destacados como Adrián Suar, Cecilia Roth, Griselda Siciliani, Moria Casán, Peter Lanzani, Dolores Fonzi, Mercedes Morán, Ariel Staltari, María Becerra, Chino Darín, Carla Peterson y Yoyi Francella, entre otros. A través de escenas en tono de comedia, cada uno dejó pistas sobre las producciones que integrarán el catálogo, en un recorrido que mezcló ficción, ironía y referencias a la cultura local.

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Netflix present&oacute; un video especial para anunciar sus pr&oacute;ximos estrenos argentinos de 2026.

Netflix presentó un video especial para anunciar sus próximos estrenos argentinos de 2026.

El anuncio que generó mayor impacto

La noticia tuvo fuerte repercusión, ya que se trata de una figura muy querida cuya historia reciente estuvo marcada por problemas de salud derivados de intervenciones estéticas realizadas por Aníbal Lotocki.

La producción buscará abordar su recorrido personal y profesional, desde sus inicios hasta su consolidación mediática, así como también su lucha en los últimos años. El enfoque apuntaría a reconstruir su historia desde un lugar íntimo, centrado en su voz y su legado.

Detalles del proyecto y posible protagonista

Según trascendió, el proyecto contaría con el impulso de la familia de Luna junto a una productora local, con estreno previsto para mediados de 2026. Aunque no hay confirmación oficial, se indicó que la actriz elegida para interpretarla sería Sandy Campal, quien habría modificado su apariencia para acercarse al perfil de la rosarina.

La serie recorrería distintas etapas de su vida: la infancia en Rosario, su salto a la fama tras su paso por Gran Hermano Argentina, su carrera en medios y los años posteriores marcados por complicaciones de salud.

Silvina Luna
Silvina Luna sería encarnada por Sandy Campal en la serie sobre su vida.

Silvina Luna sería encarnada por Sandy Campal en la serie sobre su vida.

Un homenaje con sentido personal

Antes de su fallecimiento, Silvina Luna había manifestado su intención de contar su historia para generar conciencia. En su libro Simple y consciente, dejó reflexiones sobre su experiencia y un mensaje centrado en la aceptación y el cuidado personal.

La serie se proyecta como una continuidad de ese propósito: narrar su vida sin caer en el sensacionalismo, priorizando una mirada humana sobre los hechos que marcaron su historia.

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