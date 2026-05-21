Fin de semana XL: 7 series de Netflix ideales para maratonear durante el frío

Cuando bajan las temperaturas, quedarse en casa con una manta y buscar algo atrapante para mirar se convierte en uno de los mejores planes. Y si además hay un fin de semana XL, la combinación es perfecta para disfrutar de una buena maratón de series en Netflix.

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Thrillers, dramas, misterio y producciones cortas dominan las recomendaciones más elegidas para estos días de streaming y sofá. Estas son siete opciones ideales para pasar horas frente a la pantalla durante el frío.

La miniserie de apenas cinco capítulos se convirtió en una de las sorpresas de Netflix . Tiene tensión constante, giros inesperados y una historia ideal para ver de un tirón.

Una de las producciones más aclamadas del catálogo. Misterio, viajes en el tiempo y una atmósfera oscura perfecta para el frío .

3. The Night Agent

Acción, conspiraciones y ritmo rápido. Esta serie es una de las más vistas dentro del mundo del streaming y mantiene la tensión en cada episodio.

4. Merlina

La producción protagonizada por Merlina Addams mezcla humor negro, misterio y estética gótica, ideal para quienes buscan algo diferente.

5. Bebé Reno

Basada en hechos reales, esta serie corta fue una de las más comentadas del año por su intensidad psicológica y narrativa incómoda.

6. Mindhunter

Aunque lleva tiempo en la plataforma, sigue siendo una de las mejores opciones para los amantes de los thrillers criminales y el suspenso psicológico.

7. One Day

Para quienes prefieren drama y romance, esta producción se volvió una de las favoritas por su historia emocional y sus capítulos ágiles.

El plan perfecto para el invierno

El auge del streaming cambió la forma de consumir entretenimiento. Hoy, las maratones de series son uno de los planes más elegidos durante el frío, especialmente en fines de semana largos.

Y con tantas opciones en Netflix, quedarse en casa puede ser mucho más tentador que salir.