La emotiva miniserie asiática de 8 capítulos que conquista Netflix con una historia tan dura como hermosa

Entre romances atravesados por la culpa, encuentros inesperados y personajes rotos que buscan una segunda oportunidad, un nuevo drama japonés y coreano llegó a Netflix. Con una estética cinematográfica y una historia cargada de melancolía, esta ficción rompe el corazón en solo 8 capítulos.
Se trata de “Soul Mate”, una miniserie japonesa que desarrolla su historia entre Tokio, Berlín y Seúl. La producción pone el foco en dos hombres marcados por el dolor que terminan encontrándose en el momento más difícil de sus vidas.
De qué trata “Soul Mate” en Netflix
La trama sigue a Ryu, un joven japonés que carga con el trauma de un accidente que cambia su vida para siempre. Consumido por la culpa y la desesperación, decide abandonar Japón y escapar hacia Berlín (Alemania).
Allí conoce a Johan, un boxeador coreano que termina salvándolo en una situación límite. Ese encuentro casual se convierte en el punto de partida de una relación profunda que atravesará los años y transformará la vida de ambos.
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La serie construye una historia íntima sobre dos personas solitarias que encuentran comprensión y afecto en el lugar menos pensado.
Una producción internacional con protagonistas muy reconocidos
Soul Mate está protagonizada por Hayato Isomura, actor conocido por “Alice in Borderland” y “The Moon”, junto a Ok Taec-yeon, integrante del grupo surcoreano 2PM y actor de series como “Vincenzo”.
"Soul Mate", el nuevo drama de Netflix una fusión de K-drama y novela japonesa.
"Soul Mate", el nuevo drama de Netflix una fusión de K-drama y novela japonesa.
gentileza
Según reveló Netflix, Taec-yeon incluso realizó entrenamiento intensivo de boxeo y bajó de peso para interpretar a Johan, mientras que la producción se filmó entre Japón, Corea del Sur y Alemania para reforzar el tono global y emocional de la historia.
También forman parte del elenco Ai Hashimoto, Koshi Mizukami y Lee Jae-yi.