La emotiva miniserie asiática de 8 capítulos que conquista Netflix con una historia tan dura como hermosa

Entre romances atravesados por la culpa, encuentros inesperados y personajes rotos que buscan una segunda oportunidad , un nuevo drama japonés y coreano llegó a Netflix . Con una estética cinematográfica y una historia cargada de melancolía, esta ficción rompe el corazón en solo 8 capítulos.

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Se trata de “Soul Mate”, una miniserie japonesa que desarrolla su historia entre Tokio, Berlín y Seúl. La producción pone el foco en dos hombres marcados por el dolor que terminan encontrándose en el momento más difícil de sus vidas.

La trama sigue a Ryu, un joven japonés que carga con el trauma de un accidente que cambia su vida para siempre. Consumido por la culpa y la desesperación, decide abandonar Japón y escapar hacia Berlín (Alemania).

Allí conoce a Johan, un boxeador coreano que termina salvándolo en una situación límite. Ese encuentro casual se convierte en el punto de partida de una relación profunda que atravesará los años y transformará la vida de ambos.

La serie construye una historia íntima sobre dos personas solitarias que encuentran comprensión y afecto en el lugar menos pensado.

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Una producción internacional con protagonistas muy reconocidos

Soul Mate está protagonizada por Hayato Isomura, actor conocido por “Alice in Borderland” y “The Moon”, junto a Ok Taec-yeon, integrante del grupo surcoreano 2PM y actor de series como “Vincenzo”.

"Soul Mate", el nuevo drama de Netflix una fusión de K-drama y novela japonesa. "Soul Mate", el nuevo drama de Netflix una fusión de K-drama y novela japonesa. gentileza

Según reveló Netflix, Taec-yeon incluso realizó entrenamiento intensivo de boxeo y bajó de peso para interpretar a Johan, mientras que la producción se filmó entre Japón, Corea del Sur y Alemania para reforzar el tono global y emocional de la historia.

También forman parte del elenco Ai Hashimoto, Koshi Mizukami y Lee Jae-yi.