Con 12 capítulos en Prime Video: la serie coreana de k-drama que mezcla amor con finanzas.

Noh Ki-joon, un experto en seguros con tres matrimonios fallidos, decide crear un producto para cubrir las pérdidas económicas de las rupturas amorosas.

Prime Video ofrece la puerta de entrada ideal al universo de las series coreanas con una propuesta que se aleja de los tópicos tradicionales. Se trata de "Seguro contra divorcios", una comedia romántica original de 12 episodios que combina la rigurosidad del mundo financiero con los enredos sentimentales de un grupo de expertos.

La trama sigue de cerca a Noh Ki-joon, un actuario de gran prestigio en la compañía Seguros Generales Plus que esconde una vida personal caótica. Tras haber pasado por tres divorcios que le costaron gran parte de su fortuna y felicidad, decide aprovechar sus fracasos para crear un producto financiero innovador: un seguro de divorcio.

Embed El innovador producto que cuantifica el costo de una ruptura El mecanismo detrás de la serie explora cómo un actuario utiliza variables de riesgo y datos históricos para predecir la estabilidad de un matrimonio. Esta lógica busca explicar por qué algunas relaciones fracasan financieramente, transformando el dolor emocional en una métrica manejable mediante el cálculo de primas justas. Es una forma de racionalizar el caos del amor mediante la economía, permitiendo que el espectador comprenda el divorcio no solo como una tragedia personal, sino como un evento de pérdida patrimonial que puede ser mitigado mediante la previsión actuarial.

image Prime Video Cuando el amor se mide en números y el riesgo se vuelve sentimental Para poner en marcha este ambicioso proyecto, Ki-joon lidera un equipo de mentes brillantes compuesto por especialistas en diversas áreas del sector. El grupo debe trabajar en conjunto para determinar cuánto cuesta realmente un divorcio, analizando riesgos y evaluando pérdidas mientras lidian con sus propios antecedentes personales. A medida que el análisis se vuelve más profundo, los protagonistas comienzan a sentir simpatía mutua y a aprender lecciones inesperadas sobre el amor y las relaciones humanas.

Escrita por Lee Tae-yoon y codirigida por Lee Won-suk y Choi Bo-kyung, la serie destaca por ofrecer un retrato fascinante de la cultura corporativa coreana. La producción logra que un tema técnico como los seguros generales se vuelva adictivo para el espectador, permitiendo terminar sus 12 capítulos en un solo fin de semana. Esta agilidad narrativa es lo que la posiciona como la opción recomendada para quienes nunca han visto producciones de este origen.