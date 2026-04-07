Esta noche en Prime Video: la quinta y última temporada de una excelente serie sobre superhéroes

Se trata de “The Boys”, la serie que revolucionó el género de superhéroes con una mirada satírica, violenta y política. En su quinta y última entrega, la ficción retoma los conflictos abiertos y lleva a sus personajes hacia un enfrentamiento definitivo.
Clave del éxito: el regreso del elenco original a The Boys 5
La última temporada traerá de regreso a gran parte de su elenco original, consolidando un cierre que promete estar a la altura de su impacto global.
Volverán a ponerse en la piel de sus personajes Karl Urban como Butcher, Jack Quaid como Hughie y Antony Starr como el implacable Homelander, junto a Erin Moriarty (Starlight), Laz Alonso (Mother’s Milk), Karen Fukuhara (Kimiko), Tomer Capone (Frenchie), Chace Crawford (The Deep) y Jessie T. Usher (A-Train).
El reparto también contará con regresos clave que ampliarán la tensión narrativa, como Jensen Ackles en el papel de Soldier Boy, Colby Minifie como Ashley, Susan Heyward interpretando a Sage y Valorie Curry como Firecracker.
A este universo ya consolidado se suman nuevas incorporaciones de peso: Jared Padalecki y Misha Collins, cuya llegada genera expectativa entre los fanáticos y abre interrogantes sobre el rol que tendrán en el desenlace de la historia.
Cómo llega la quinta temporada de “The Boys”
El nuevo escenario muestra un mundo dividido en bandos irreconciliables. Por un lado, los seguidores de Homelander; por el otro, quienes resisten su avance. La influencia de Sister Sage, presentada como la mente más brillante del planeta, resultó clave para profundizar esa grieta social y consolidar una estructura de poder cada vez más autoritaria.
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En paralelo, los protagonistas llegan a esta instancia tras cambios profundos. Las lealtades ya no son las mismas y varios personajes cruzaron límites que parecían impensados en las primeras temporadas. La historia de A-Train, por ejemplo, dio un giro completo, mientras que Ryan —el hijo de Homelander— se convirtió en una pieza impredecible tras los hechos recientes que marcaron un quiebre dentro del conflicto.
Otro de los ejes centrales pasa por Billy Butcher, quien ahora enfrenta las consecuencias extremas de sus decisiones. Su evolución lo llevó a un punto oscuro, con nuevas habilidades que lo vuelven tan peligroso como aquellos a quienes combate.