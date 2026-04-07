Esta noche en Prime Video: la quinta y última temporada de una excelente serie sobre superhéroes

La producción sigue a un grupo de rebeldes que busca desenmascarar la corrupción entre los poderosos.

Llega la última temporada de una serie de superhéroes en Prime Video.

Amazon Prime Video estrena esta noche la temporada final de una de sus producciones más impactantes. Con un cierre que promete ser explosivo, la historia llega a su punto límite en un escenario atravesado por el caos, el poder desmedido y una sociedad completamente fracturada.

Se trata de “The Boys”, la serie que revolucionó el género de superhéroes con una mirada satírica, violenta y política. En su quinta y última entrega, la ficción retoma los conflictos abiertos y lleva a sus personajes hacia un enfrentamiento definitivo.

Clave del éxito: el regreso del elenco original a The Boys 5 La última temporada traerá de regreso a gran parte de su elenco original, consolidando un cierre que promete estar a la altura de su impacto global.

Volverán a ponerse en la piel de sus personajes Karl Urban como Butcher, Jack Quaid como Hughie y Antony Starr como el implacable Homelander, junto a Erin Moriarty (Starlight), Laz Alonso (Mother’s Milk), Karen Fukuhara (Kimiko), Tomer Capone (Frenchie), Chace Crawford (The Deep) y Jessie T. Usher (A-Train).

Quiénes regresan a la quinta temporada de "The Boys" en Prime Video. Quiénes regresan a la quinta temporada de "The Boys" en Prime Video. gentileza El reparto también contará con regresos clave que ampliarán la tensión narrativa, como Jensen Ackles en el papel de Soldier Boy, Colby Minifie como Ashley, Susan Heyward interpretando a Sage y Valorie Curry como Firecracker.