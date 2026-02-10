10 de febrero de 2026 - 11:10

Dónde ver la película protagonizada por Timothée Chalamet: un drama de adicciones con una vuelta de tuerca

La producción cuenta la historia de un padre e hijo que luchan contra las adicciones. Ahora está disponible en una plataforma de streaming.

Timothée Chalamet y la película que proganiza en Prime Video.

Timothée Chalamet y la película que proganiza en Prime Video.

Foto:

gentileza
Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Leé además

Prime Video y su nueva película sobre un poeta con esquizofrenia.

En 90 minutos: la nueva película de Prime Video protagonizada por un detective con esquizofrenia

Por Redacción Espectáculos
El hijo del Chino Darín y Úrsula Corberó nacerá en España. 

Nació el hijo de Úrsula Corberó y del Chino Darín en Barcelona

Por Redacción Espectáculos

“Beautiful Boy” (2018) es un drama que sigue a David Sheff, un padre que hizo todo lo posible por acompañar a su hijo Nic desde la infancia. Sin embargo, tras la separación de sus padres y una profunda crisis emocional, el joven comienza un camino marcado por la depresión y el consumo problemático de drogas.

El relato se construye desde la mirada adulta, mostrando el desconcierto, la culpa y el desgaste de quien intenta ayudar sin encontrar respuestas claras.

Embed - Beautiful Boy - Official Trailer | Amazon Studios

Uno de los aspectos más potentes de la película es su estructura narrativa. Lejos de seguir un orden lineal, el film alterna recuerdos felices con momentos de recaída, tratamientos y retrocesos, reflejando el caos emocional que atraviesa la familia. Esta elección formal acompaña el tono del relato y permite entender la adicción como un proceso complejo, lejos de explicaciones simplistas.

El protagónico de Timothée Chalamet en "Beautiful Boy"

Timothée Chalamet ofrece una de sus interpretaciones más sensibles y viscerales, en un papel que marcó un punto de inflexión en su carrera. A su lado, Steve Carell se luce en un registro dramático contenido, construyendo un padre que oscila entre la esperanza, la frustración y el amor incondicional.

Timothée Chalamet y Steve Carell, los protagonistas de la película disponible en Prime Video.
Timothée Chalamet y Steve Carell, los protagonistas de la película disponible en Prime Video.

Timothée Chalamet y Steve Carell, los protagonistas de la película disponible en Prime Video.

Basada en dos obras literarias

“Beautiful Boy” está basada en una historia real llevada al papel antes de llegar al cine. La película adapta dos libros autobiográficos escritos por sus propios protagonistas: “Beautiful Boy: A Father’s Journey Through His Son’s Addiction”, de David Sheff, y “Tweak: Growing Up on Methamphetamines”, de Nic Sheff.

David Sheff y Nic Sheff, padre e hijo en la vida real.
David Sheff y Nic Sheff, padre e hijo en la vida real.

David Sheff y Nic Sheff, padre e hijo en la vida real.

Ambas obras narran el mismo proceso desde miradas distintas. Por un lado, la del padre, que intenta comprender y acompañar a su hijo en medio de la adicción; por el otro, la del joven que atraviesa el consumo problemático y sus constantes recaídas. El film toma como eje principal el relato de David, pero incorpora elementos del testimonio de Nic, lo que le permite construir una historia más compleja y humana.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

Juana Repetto se despidió de su embarazo con un tierno mensaje.

A pocos días de ser madre, Juana Repetto se despidió de su panza con un sentido mensaje

Por Agustín Zamora
Laura Esquivel y Brenda Asnicar anunciaron la vuelta de Patito Feo

Laura Esquivel y Brenda Asnicar anunciaron shows de Patito Feo: cómo y cuándo serán

Por Redacción Espectáculos
Furia Scaglione confirmó su nuevo romance con una foto en redes sociales.

Furia Scaglione blanqueó su romance y dejó en shock a sus fans: quién es su nueva pareja

Por Agustín Zamora
Acusan fraude en el triunfo de de la argentina en la versión de España del programa.

Acusan que el triunfo de la Argentina en la versión española de Pasapalabra fue fraude: "Doble vara"

Por Agustín Zamora