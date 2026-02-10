Dónde ver la película protagonizada por Timothée Chalamet: un drama de adicciones con una vuelta de tuerca

Nació el hijo de Úrsula Corberó y del Chino Darín en Barcelona

“Beautiful Boy” (2018) es un drama que sigue a David Sheff, un padre que hizo todo lo posible por acompañar a su hijo Nic desde la infancia. Sin embargo, tras la separación de sus padres y una profunda crisis emocional, el joven comienza un camino marcado por la depresión y el consumo problemático de drogas.

El relato se construye desde la mirada adulta, mostrando el desconcierto, la culpa y el desgaste de quien intenta ayudar sin encontrar respuestas claras.

Uno de los aspectos más potentes de la película es su estructura narrativa. Lejos de seguir un orden lineal, el film alterna recuerdos felices con momentos de recaída, tratamientos y retrocesos, reflejando el caos emocional que atraviesa la familia. Esta elección formal acompaña el tono del relato y permite entender la adicción como un proceso complejo, lejos de explicaciones simplistas.

Timothée Chalamet ofrece una de sus interpretaciones más sensibles y viscerales , en un papel que marcó un punto de inflexión en su carrera. A su lado, Steve Carell se luce en un registro dramático contenido , construyendo un padre que oscila entre la esperanza, la frustración y el amor incondicional.

Timothée Chalamet y Steve Carell, los protagonistas de la película disponible en Prime Video. Timothée Chalamet y Steve Carell, los protagonistas de la película disponible en Prime Video. gentileza

Basada en dos obras literarias

“Beautiful Boy” está basada en una historia real llevada al papel antes de llegar al cine. La película adapta dos libros autobiográficos escritos por sus propios protagonistas: “Beautiful Boy: A Father’s Journey Through His Son’s Addiction”, de David Sheff, y “Tweak: Growing Up on Methamphetamines”, de Nic Sheff.

David Sheff y Nic Sheff, padre e hijo en la vida real. David Sheff y Nic Sheff, padre e hijo en la vida real. gentileza

Ambas obras narran el mismo proceso desde miradas distintas. Por un lado, la del padre, que intenta comprender y acompañar a su hijo en medio de la adicción; por el otro, la del joven que atraviesa el consumo problemático y sus constantes recaídas. El film toma como eje principal el relato de David, pero incorpora elementos del testimonio de Nic, lo que le permite construir una historia más compleja y humana.