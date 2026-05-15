15 de mayo de 2026 - 20:29

Telefe prepara una nueva edición de MasterChef Celebrity y ya circulan los primeros famosos convocados

Telefe comenzó a avanzar en la organización de una nueva edición del reality culinario que volvería a contar con la conducción de Wanda Nara.

MasterChef Celebrity está llegando a su fin y se supo la fecha.

MasterChef Celebrity está llegando a su fin y se supo la fecha.

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Por Redacción Espectáculos

Luego del fuerte impacto que tuvo la última temporada de MasterChef Celebrity, Telefe comenzó a avanzar en la organización de una nueva edición del reality culinario que volvería a contar con la conducción de Wanda Nara. Mientras el canal define detalles de producción y calendario, también empezaron a trascender los primeros nombres que podrían sumarse al certamen.

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Por Agustín Zamora
Telefe

Las grabaciones del programa comenzarían una vez finalizado el rodaje de “¿Quieres ser mi hijo?”, la película protagonizada por Wanda junto a Agustín Bernasconi, producida por Telefe Studios. Según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas, la intención es que el reality llegue a la pantalla después del cierre de Gran Hermano: Generación Dorada.

Los famosos que Telefe analiza para la nueva temporada

Los posibles convocados fueron revelados por Pilar Smith durante una emisión de LAM, junto a Ángel de Brito.

“Son nombres de famosos que Telefe quiere para el próximo MasterChef Celebrity. Las grabaciones van a comenzar en julio o agosto, depende de Gran Hermano”, explicó la periodista mientras mostraba sobres con los nombres de los apuntados por la producción.

Uno de los primeros convocados sería Nick Sicaro, influencer que ganó notoriedad en las últimas semanas por su vínculo con Daniela Celis y por su cercanía con Ian Luca, ganador de la edición anterior del programa.

Wanda Nara

El posible regreso mediático de L-Gante

Entre los nombres que más repercusión generaron apareció el de L-Gante, ex pareja de Wanda Nara. Según trascendió, el cantante ya había sido buscado para temporadas anteriores, aunque finalmente las negociaciones no prosperaron.

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La producción también tendría interés en incorporar figuras surgidas de Gran Hermano que lograron mantener fuerte presencia mediática después del programa. En esa lista aparecen Julieta Poggio y Lucila Villar, conocida popularmente como “La Tora”. Otra de las figuras mencionadas es China Ansa, una de las panelistas más vinculadas actualmente a Telefe.

Telefe busca sumar a Abel Pintos

Durante el programa también revelaron que el canal mantiene negociaciones para intentar incorporar a Abel Pintos, quien actualmente trabaja en Canal 13.

Wanda Nara

“Están haciendo una puja muy fuerte para traer a Abel Pintos. Lo quieren sí o sí”, aseguró Pilar Smith. Sin embargo, reconoció que la negociación no sería sencilla debido al presente laboral del músico y a sus compromisos televisivos actuales.

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