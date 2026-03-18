Telefe no pierde el tiempo y ya decidió el clásico que reemplazará a MasterChef Celebrity

Telefe se prepara para un cambio clave en su programación y ya definió qué ciclo ocupará uno de los horarios más calientes de su grilla. Con el final de MasterChef Celebrity a la vuelta de la esquina, el canal apostará a un formato conocido para sostener el rating:.

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El reality culinario llegará a su cierre este jueves 19 de marzo , aunque la gran final estará dividida en dos noches: comenzará el miércoles 18 y se definirá al día siguiente . Se trata de uno de los programas más exitosos del canal, con picos de audiencia que en varias ocasiones superaron los 20 puntos de rating.

Ante ese escenario, la decisión sobre qué ciclo debía ocupar ese espacio no era menor. Según confirmó Marina Calabró, Telefe ya eligió: a partir del lunes, Pasapalabra tomará la posta en ese horario central.

El regreso del clásico ciclo de juegos implica una apuesta a lo seguro por parte del canal. El formato, que ya tuvo varias temporadas exitosas, es uno de los productos más confiables de la pantalla y cuenta con una figura consolidada como Iván de Pineda al frente.

Sin embargo, puertas adentro no todo es tranquilidad. De acuerdo a lo que trascendió, existe cierta preocupación en Telefe respecto al rendimiento que pueda tener el programa en comparación con MasterChef Celebrity.

Telefe Telefe ya decidió que programa reemplazará a MasterChef Celebrity web

El principal temor es que Pasapalabra no logre sostener los altos niveles de audiencia que venía entregando el reality de cocina. La vara quedó muy alta y cualquier baja podría impactar directamente en el programa que le sigue en la grilla.

En ese sentido, todas las miradas están puestas en Gran Hermano, que continuará al aire después del ciclo de juegos. El rendimiento de Pasapalabra será clave para mantener el “piso” de rating y no afectar la performance del reality.

La estrategia del canal apunta a sostener el liderazgo en el prime time con un formato familiar, dinámico y de fácil consumo, que pueda retener al público que venía acompañando a MasterChef Celebrity.

De esta manera, Telefe vuelve a confiar en una de sus cartas más fuertes para atravesar la transición entre dos de sus grandes apuestas. El desafío será claro: mantener la audiencia y no perder terreno en una franja donde cada punto de rating vale oro.