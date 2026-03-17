Wanda Nara se emocionó por la salida de Maxi López de MasterChef Celebrity

La semifinal de MasterChef Celebrity dejó un momento de alta carga emocional con la eliminación de Maxi López y la reacción de Wanda Nara , quien no pudo contener las lágrimas durante su despedida.

El exfutbolista quedó fuera del certamen en una instancia decisiva, mientras Ian Lucas y Sofía “La Reini” Gonet lograron avanzar a la final .

Uno de los momentos más destacados fue la referencia a su vínculo con Claudio “El Turco” Husaín , amigo y excompañero en River Plate, quien también había quedado eliminado en la misma instancia.

“Yo quería convencer a Maxi de que se sume a Masterchef. No había manera hasta que le dije ‘está el Turco’. Esa amistad y complicidad de ustedes es única”, expresó Wanda, resaltando el lazo entre ambos.

Visiblemente emocionada, la conductora destacó el rol de López en la vida de sus hijos: “ Ellos disfrutaron mucho tenerte y sé que luchaste por lo que dijo la gente por tus chicos en el exterior . Acá tuviste a 3 adolescentes que te pudieron disfrutar, y a pesar de todo lo que se dijo, vos siempre fuiste un papá presente a pesar de la distancia”.

Embed [ESPECTÁCULOS] "A pesar de las cosas que se dijeron, siempre fuiste un papá presente": el sentido mensaje de Wanda para "Maxi" López, a quien le agradeció por apoyarla en su "momento más difícil". https://t.co/1wZ7P36MQj https://t.co/CC07ERm17o — ElCanciller.com (@elcancillercom) March 18, 2026

Además, recordó un momento personal difícil en el que contó con su apoyo: “En mi momento más difícil estuviste y yo voy a estar para vos cuando lo necesites. Le agradezco a tu familia, a Daniela con un bebé recién nacido. Todos están orgullosos de vos”.

Antes del cierre, Wanda sorprendió con un mensaje íntimo dirigido a su expareja: “Ojalá vengas a vivir a Argentina”. El abrazo final selló una despedida cargada de emoción, que reflejó el vínculo cercano que ambos lograron reconstruir con el paso del tiempo.