17 de marzo de 2026 - 23:45

Wanda Nara se emocionó por la salida de Maxi López de MasterChef Celebrity

La conductora se mostró conmovida y destacó el rol del exfutbolista como padre. Maxi López quedó fuera del certamen en la semifinal, mientras que Ian Lucas y Sofía “La Reini” Gonet avanzaron a la final.

Emotiva despedida de Wanda Nara a Maxi López en MasterChef.

Emotiva despedida de Wanda Nara a Maxi López en MasterChef.

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

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El exfutbolista quedó fuera del certamen en una instancia decisiva, mientras Ian Lucas y Sofía “La Reini” Gonet lograron avanzar a la final.

Uno de los momentos más destacados fue la referencia a su vínculo con Claudio “El Turco” Husaín, amigo y excompañero en River Plate, quien también había quedado eliminado en la misma instancia.

Ian Lucas y Sofía "La Reini" Gonet lograron avanzar a la final de MasterChef Celebrity
Ian Lucas y Sofía

Ian Lucas y Sofía "La Reini" Gonet lograron avanzar a la final de MasterChef Celebrity.

“Yo quería convencer a Maxi de que se sume a Masterchef. No había manera hasta que le dije ‘está el Turco’. Esa amistad y complicidad de ustedes es única”, expresó Wanda, resaltando el lazo entre ambos.

Visiblemente emocionada, la conductora destacó el rol de López en la vida de sus hijos: “Ellos disfrutaron mucho tenerte y sé que luchaste por lo que dijo la gente por tus chicos en el exterior. Acá tuviste a 3 adolescentes que te pudieron disfrutar, y a pesar de todo lo que se dijo, vos siempre fuiste un papá presente a pesar de la distancia”.

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Además, recordó un momento personal difícil en el que contó con su apoyo: “En mi momento más difícil estuviste y yo voy a estar para vos cuando lo necesites. Le agradezco a tu familia, a Daniela con un bebé recién nacido. Todos están orgullosos de vos”.

Antes del cierre, Wanda sorprendió con un mensaje íntimo dirigido a su expareja: “Ojalá vengas a vivir a Argentina”. El abrazo final selló una despedida cargada de emoción, que reflejó el vínculo cercano que ambos lograron reconstruir con el paso del tiempo.

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