Tamara Paganini contó todo sobre las secuelas que le dejó ser parte de Gran Hermano: "Me insultaban"

La bailarina y actriz contó como fue su vida luego de quedarse con el segundo lugar de la primera edición del reality.

Este martes 17 de marzo, Tamara Paganini estuvo en DDM y sorprendió al revelar las secuelas que enfrentó tras participar de la primera edición de Gran Hermano en 2001 al repasar la experiencia. “Mi después cuando salí de la casa fue bravo, pero nada que ver a esta época, fue el primer Gran Hermano”.

“Cuando estuve en la casa no sabía nada del afuera, ahora es diferente porque entran visitas. Nuestra visita fue Diego Maradona, yo prefería que entre mi vieja”, continuó Paganini y agregó: “Debe haber, en Argentina, alrededor de 200 ex Gran Hermanos, ¿de dónde sacás laburo para 200 ex Gran Hermanos?. Después hay otros que salen y se piensan que de ahí en más van a laburar un montón, y en realidad uno tiene que salir y estudiar, instruirse”.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por America TV (@americatv) “Cuando yo salí de la casa sentí pánico. Lo positivo es que toqué tanto fondo que fui al psicólogo y ahora soy increíblemente fuerte. Tuve que reconstruirme y ahí resolví traumas y cosas que traía de antes de Gran Hermano”, reveló adelantando que no le costaría volver al reality: “Yo volvería a entrar a la casa, me veo ahí. La experiencia no me pareció traumática, lo de adentro fue genial, pero en la calle me insultaban. Son otros tiempos, y si me bardean estoy acostumbrada”.

¿Qué dijo Tamara Paganini sobre Verónica 'La Colo' Zanzul? En diálogo con el ciclo de América TV "Esto Pasó" en marzo de 2025, la exparticipante de Gran Hermano expresó sobre su ex compañera: "No sé si no tuvo el mejor final porque era tanta la depresión que no sé si el final pudo ser mucho peor, con mucho más sufrimiento, con mucho más padecimiento. Vero se fue durmiendo y si hay algo que se merecía es que si se tenía que ir, se fuese tranquila".