18 de marzo de 2026 - 09:51

Tamara Paganini contó todo sobre las secuelas que le dejó ser parte de Gran Hermano: "Me insultaban"

La bailarina y actriz contó como fue su vida luego de quedarse con el segundo lugar de la primera edición del reality.

Tamara Paganini contó como fue el post Gran Hermano.

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Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

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“Cuando estuve en la casa no sabía nada del afuera, ahora es diferente porque entran visitas. Nuestra visita fue Diego Maradona, yo prefería que entre mi vieja”, continuó Paganini y agregó: “Debe haber, en Argentina, alrededor de 200 ex Gran Hermanos, ¿de dónde sacás laburo para 200 ex Gran Hermanos?. Después hay otros que salen y se piensan que de ahí en más van a laburar un montón, y en realidad uno tiene que salir y estudiar, instruirse”.

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“Cuando yo salí de la casa sentí pánico. Lo positivo es que toqué tanto fondo que fui al psicólogo y ahora soy increíblemente fuerte. Tuve que reconstruirme y ahí resolví traumas y cosas que traía de antes de Gran Hermano”, reveló adelantando que no le costaría volver al reality: “Yo volvería a entrar a la casa, me veo ahí. La experiencia no me pareció traumática, lo de adentro fue genial, pero en la calle me insultaban. Son otros tiempos, y si me bardean estoy acostumbrada”.

¿Qué dijo Tamara Paganini sobre Verónica 'La Colo' Zanzul?

En diálogo con el ciclo de América TV "Esto Pasó" en marzo de 2025, la exparticipante de Gran Hermano expresó sobre su ex compañera: "No sé si no tuvo el mejor final porque era tanta la depresión que no sé si el final pudo ser mucho peor, con mucho más sufrimiento, con mucho más padecimiento. Vero se fue durmiendo y si hay algo que se merecía es que si se tenía que ir, se fuese tranquila".

Tamara Paganini
Tamara Paganini contó como fue el post Gran Hermano.

Tamara Paganini contó como fue el post Gran Hermano.

Al escucharla, Luis Ventura le consultó si el reality fue un elemento que haya afectado a Verónica 'La Colo' Zanzul, a lo que ella contestó: "Sí, depende mucho de la fortaleza de cada uno. De la carga con la que ya viene uno. Sí, te puede llevar y a muchos los llevó. Si empezás a ver los Gran Hermano, siempre hay alguien que cuando salió sufrió", y sumó: "En el caso de GH 1, yo también sufrí depresión y tuve más de diez años de psicólogo".

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