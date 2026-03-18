18 de marzo de 2026 - 09:25

Cata Gorostidi quiere entrar a Gran Hermano para cumplir una fantasía pendiente: ¿le dieron el visto bueno?

La santafesina ha tenido dos pasos por el reality, pero la tercera puede ser la vencida para cumplir su objetivo.

Catalina Gorostidi quiere entrar a Gran Hermano para saldar una deuda con un concursante.

Catalina Gorostidi quiere entrar a Gran Hermano para saldar una deuda con un concursante.

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Los Andes | Agustín Zamora
Por Agustín Zamora

Con el correr de las semanas hay algunos se postulan para ingresar a Gran Hermano en su edición Dorada en caso de que vuelvan a ser expulsados o abandonen los actuales participantes, quien dejó en claro que le gustaría regresar es Catalina Gorostidi, la santafesina que pasó por la casa temporadas anteriores.

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Por Redacción Espectáculos

Postulándose al aire del programa de Dgo que lidera junto al Tucu López, la médica pediatra que en su momento se definió como botinera por haber salido con algún que otro jugador, dejó en claro ante el público que ya puso los ojos en un hermanito en particular.

Gran Hermano
Catalina Gorostidi quiere entrar a Gran Hermano para saldar una deuda con un concursante.

Catalina Gorostidi quiere entrar a Gran Hermano para saldar una deuda con un concursante.

“Si entro a la casa voy a tener sexo con Brian Sarmiento”, comenzó a lo que luego se explayó: “Y no lo dudo. Se que va a pasar. Adentro de la casa porque afuera ya pasó. ¿Cuánto tiempo va a pasar? Dos, tres días. Yo no tendría problema. En eso no”.

“Mirá no puede ser tan bombonazo así, todo transpirado”, acotó mientras la producción le ponía en pantallas imágenes del deportista tomando sol dentro del reality. Hablándole al televisor, la santafesina lanzó: “Brian, estás jugando muy bien. ¿Cuándo vas a salir? Porque te estoy esperando”.

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Cata Gorostidi tiene una cuenta pendiente con el concursante de Gran Hermano

“Te voy a hacer el gusanito y otras cosas que ya sabes”, remató . Cabe recordar que semanas atrás, y a poco de que comenzara esta temporada de Gran Hermano, la ex participante confesó: “Estuve con Brian antes de GH. Y después, cuando salí de GH, tuvimos unas cositas. Siempre me pareció muy lindo y tiene mucho sex appeal. Es muy carismático”.

“¿En la cama? Está de novio, pero es 10 de 10. Aparte, es buen chabón. Posta. ¿Proyección? Cuando lo conocí yo vivía en Córdoba. Viajé para conocerlo acá, en Buenos Aires. Fui Puerto Madero a conocerlo y no quería que me vieran. No quería que se sepa. Así que fui toda encapuchada”, estalló Cata.

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