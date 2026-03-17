17 de marzo de 2026 - 21:55

Polémica en Gran Hermano: piden la explusión de Cinzia por comentarios racistas

La participante habría realizado comentarios desafortunados contra otra concursante y los fanáticos piden una severa sanción.

Piden expulsión para Cinzia de Gran Hermano por comentarios racistas.

Piden expulsión para Cinzia de Gran Hermano por comentarios racistas.

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Gran Hermano Generación Dorada comenzó hace menos de un mes y la casa ya se vio envuelta en polémicas debido a actitudes y comentarios de los participantes. Hace unos días, Carmiña fue expulsada tras lanzar comentarios racistas contra Jenny Mavinga, medida que fue bien recibida por la mayor parte de la audiencia del reality.

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Sin embargo, en las últimas horas se viralizó un video donde se escucha a Cinzia Francischiello haciendo comentarios discriminatorios en contra de otra participante. Usuarios en las redes repudiaron las palabras de la venezolana y pidieron su expulsión de Gran Hermano.

Video: el comentario de Cinzia que podría dejarla fuera de la casa

Durante la transmisión en vivo del programa, este martes televidentes notaron una actitud poco agradable por parte de la participante de 31 años que no pasó desapercibida. En un video que se viralizó rápidamente en las redes sociales, se puede observar a Cinzia y Solange conversando en la cocina mientras lavan la vajilla.

En un momento de la charla, la venezolana le dijo "esclava inmunda" a Solange, comentario que no pareció molestar a la tucumana pero sí generó polémica entre los seguidores del reality, al considerar que se trató de otro comentario racista. La situación ocasionó más indignación al observar que la producción de Gran Hermano cortó la transmisión segundos después de que Cinzia lanzara el comentario.

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Tras la actitud de Telefé y los dichos de la participante, miles de seguidores pidieron la expulsión de la venezolana ya que algunos consideraban que su actitud fue igualmente grave que la de Carmiña, quien sí fue expulsada de la casa. “Tendría que tener la misma vara de sanción que la anterior”; "Tendrían que sacarla, estaría bueno así aprenden”, fueron algunos de los comentarios que se leyeron en las redes.

Por el momento, no se ha emitido ningún comunicado al respecto y se desconoce si El Big tomará alguna medida contra Cinzia, por lo que habrá que esperar para para saber si la participante recibirá o no una sanción.

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