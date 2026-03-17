Gran Hermano redefine el juego: Santiago del Moro reveló las nuevas reglas que tendrá el reality

La casa de Gran Hermano atraviesa uno de sus momentos más tensos tras una seguidilla de polémicas, expulsiones y eliminaciones que alteraron la convivencia. En este contexto, el conductor Santiago del Moro anunció un cambio clave en la dinámica del juego que podría modificar por completo la estrategia de los participantes y el rumbo del reality .

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Durante la gala, Del Moro confirmó que el líder de la semana tendrá una facultad determinante: podrá fulminar a un jugador y elegir únicamente a 12 participantes para que nominen en el confesionario, dejando al resto sin posibilidad de votar.

“ Hoy, 22.30, el líder fulmina y debe elegir solamente 12 para nominar mañana en el confesionario. El resto mira”, comunicó el conductor, dejando en claro el peso de esta decisión dentro del juego. Este beneficio refuerza el rol del liderazgo, que ya había cobrado relevancia en las últimas semanas. La más reciente en obtenerlo fue Lola Tomaszeusky , quien se impuso en una competencia de preguntas y respuestas vinculadas a la historia del programa.

Las pruebas para consagrar al líder han mostrado formatos variados. En una de las semanas anteriores, Franco Poggio obtuvo el rol mediante un desafío basado en el azar, donde los participantes debían pinchar globos que contenían nombres. Cada elección eliminaba a un jugador de la competencia hasta definir al ganador.

El nuevo giro en el juego se produce en medio de un clima enrarecido por conflictos recientes. La expulsión de Carmiña Masi por comentarios racistas marcó un precedente fuerte dentro del reality.

Ahora, la participante Cinzia Francischiello quedó en el centro de la polémica tras la difusión de un video en LAM donde pronuncia una frase ofensiva en referencia a otra persona. La escena, en la que también aparece Solange Abraham, generó un fuerte rechazo y obligó a la producción a interrumpir la transmisión en vivo para evaluar la situación.

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Los límites que impone el reality

Tras la expulsión de Masi, el programa dejó una postura explícita sobre este tipo de situaciones. “Yo no soy un educador ni quiero impartir lecciones a nadie. Cada uno trajo desde afuera su educación. No vengo a educar, pero acá mando yo y pretendo que convivan sin injuriar al otro”, expresó la voz de Gran Hermano.

Además, remarcó el mensaje que busca transmitir: “En el mundo el racismo sigue existiendo… En mi casa quiero que se dé un mensaje superador, con el respeto y la inclusión. Hay límites que no deben ser traspasados”.