17 de marzo de 2026 - 11:10

Una zorra siberiana en Gran Hermano: quién es la nueva therian que entró en reemplazo de Carmiña

La mujer explicó que adoptó la nueva identidad luego de que la escracharan en redes sociales por robarle los maridos a sus amigas.

Quién es la therian que entró a Gran Hermano.

Quién es la therian que entró a Gran Hermano.

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

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Se trata de Jesica “La Maciel”, una creadora de contenido que se define como alguien que se identifica con un animal. Durante su presentación, el conductor Santiago del Moro confirmó este aspecto de su identidad, y la participante explicó que se percibe como una “zorra siberiana con cruza de caniche toy y perro de la calle”.

Jessica "La Maciel" es la nueva integrante de Gran Hermano.
Jessica

Jessica "La Maciel" es la nueva integrante de Gran Hermano.

El origen de su identidad therian

La tiktoker destacó que cuando tiene la máscara de un animal blanco de pelo largo se hace llamar “La Pupipu”. “Muchos se preguntan por qué percibirse como animal. En mi caso, tiene que ver con situaciones que viví. Tuve muchas amigas y me pasó que sus parejas me escribían diciendo que ya estaban separados. Eso generaba conflictos y terminé muy expuesta en redes”, relató.

En ese contexto, aseguró que comenzó a ser señalada y escrachada con el apodo de “zorra” en redes sociales, lo que la llevó a resignificarlo. Según explicó, el punto de quiebre llegó tras conocer a una persona que también se identificaba como therian, con quien mantuvo una conversación que le permitió entender su propia identidad.

Embed - La Maciel entrando a GH

Lejos de entrar con una estrategia confrontativa, Maciel marcó una postura completamente distinta al clima habitual del programa. Aseguró que no le interesa competir de forma agresiva y que su objetivo principal es convivir en paz, conocerse con sus compañeros y llevarse bien.

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