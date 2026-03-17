Se conoció cómo está Luciana Martínez luego de su detención: Qué declaró ante el juez

La exparticipante de Gran Hermano , Luciana Martínez, fue detenida acusada de emborrachar a un turista estadounidense y robarle sus pertenencias. En la causa también está implicado su manager, Cristian Wagner. El abogado de ella, Carlos Telledín, habló con los medios y aseguró que pidió su libertad.

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“Están esperanzados con recuperar la libertad próximamente”, comentó el profesional acerca de cómo se encuentran los sospechosos . Telledín reconoció que existe la posibilidad de que Martínez sea liberada en las próximas horas . “El juez tiene 24 horas, puede resolver ahora, en un rato o mañana”, explicó.

Según informó el periodista Santiago Martella, tanto Martínez como Wagner declararon por Zoom ante la Justicia. Ambos sostuvieron que primero fueron a un boliche y luego regresaron a la habitación del hotel con el turista, donde comenzó una discusión.

Luciana Martínez fue detenida por supuestamente emborrachar a un turista estadounidense y robarle sus pertenencias.

En medio de la pelea y producto del consumo de alcohol, siempre de acuerdo con su versión , comenzaron a arrojar objetos por la ventana. Martínez aseguró que en ese contexto el hombre la obligó a encerrarse en el baño y a mantener relaciones sexuales, por lo que lo denunció por abuso.

También declaró que, al momento de retirarse del hotel, fue el propio turista quien les pidió un auto de aplicación. Ahora el juez deberá analizar las distintas versiones para determinar cómo continúa la causa.

Luciana Martínez fue detenida por supuestamente emborrachar a un turista estadounidense y robarle sus pertenencias.

Así fue la detención de la ex “Gran Hermano” Luciana Martínez

Un nuevo video muestra el momento en que Luciana Martínez fue detenida por la Policía de la Ciudad y trasladada a la comisaría. La ex Gran Hermano está acusada junto a su mánager de haberle robado a un turista estadounidense en Palermo.

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Las imágenes registran la secuencia completa del operativo realizado en el departamento donde vive la acusada, ubicado en Billinghurst al 1100. Allí, los efectivos ingresaron al lugar y la arrestaron horas después de que el turista radicara la denuncia por el supuesto robo.

En el video se la ve a Martínez saliendo del edificio acompañada por varios policías. Vestía ropa de entrecasa, un jogging claro y un remerón negro, similar a un pijama o ropa para dormir. La policía la escoltó a la comisaría.

Las imágenes también muestran el momento en que los agentes revisan un bolso que fue secuestrado durante los allanamientos vinculados a la causa. Según confirmaron fuentes policiales, fue hallado en la casa del mánager de Martínez, Cristian Wagner.

Dentro del bolso, los efectivos encontraron varios objetos personales que ahora forman parte de la investigación. Entre ellos había un pasaporte, lentes, un reloj, ropa y otras pertenencias.