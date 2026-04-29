Confirmaron a Nico Vázquez como el presentador de Popstars y lanzaron un pequeño adelanto

Telefe difundió el primer adelanto del regreso de Popstars, el reality que marcó a una generación y vio nacer a bandas como Bandana y Mambrú . A 24 años de la última edición, el certamen volverá a la Argentina y buscará las próximas grandes voces del pop.

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Después de tantas especulaciones sobre quién estará frente al recordado siglo, finalmente el canal de tres pelotas eligió al actor Nico Vázquez como su conductor. Según supo la Agencia Noticias Argentinas, otros de los nombres que resonaban eran el de Ian Lucas, Nico Occhiato e incluso se habló del regreso de Marley, quien actualmente conduce Por el Mundo.

En el video promocional, Vázquez expresó su felicidad por participar del proyecto: “Hay momentos que te cambian la vida y muchas de ustedes están listas para eso. Popstars no es solo un programa, es una oportunidad que te puede cambiar la vida para siempre. Yo voy a estar acá para vivirlo con vos” .

Su participación frente al ciclo marca un hito importante, ya que es la primera vez que Popstars tiene un conductor en la historia de su ciclo. En sus ediciones anteriores, una voz en off oficiaba el rol de relator del reality con formato documental.

Con años de trayectoria en ficción y teatro, Vázquez demostrará su destreza en la conducción de un formato extendido. Aunque ya probó la conducción en los Kids' Choice Awards Argentina (Nickelodeon) en 2011 y en la edición de 2019 del evento Un sol para los Chicos.

Telefe aún no compartió la fecha de estreno oficial del ciclo, pero se especula que dará inicio una vez finalizado Gran Hermano: Generación dorada.

Popstars: el furor en Argentina

El reality fue un exitoso programa musical que trascendió el concepto de mero concurso y se convirtió en una especie de "documental de la fama". Su objetivo principal era seleccionar, a través de rigurosas audiciones, a un grupo de jóvenes talentosos para conformar una nueva banda de pop profesional.

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El grupo, ya sea femenino o masculino, luego era documentado en tiempo real sobre su camino hacia el estrellato. El programa, basado en un formato internacional originado en Nueva Zelanda, se desarrolló en dos temporadas clave que marcaron la cultura pop argentina.

En la primera edición, en 2001, el objetivo fue crear un grupo femenino. Así nació Bandana, una girl band que batió récords de ventas y shows en el Teatro Gran Rex. En la segunda edición, en 2002, se centró en la formación de un grupo masculino, del cual surgió la boy band Mambrú.