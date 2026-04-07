Juntos otra vez: Gimena Accardi y Nicolás Vázquez se reencontraron en medio de una triste jornada

La ex pareja fue vista en el entierro de Alejandro Farrell, reconocido productor y representante del mundo artístico argentino.

La muerte de Alejandro Farrell provocó una fuerte conmoción en el mundo del espectáculo argentino, donde su figura se consolidó durante más de cuatro décadas como uno de los representantes más influyentes. La ceremonia también quedó marcada por una imagen inesperada: el reencuentro entre Nicolás Vázquez y Gimena Accardi.

La despedida se desarrolló bajo una llovizna persistente que acompañó el tono solemne del encuentro. Farrell, reconocido por haber impulsado la carrera de numerosos artistas, dejó una huella profunda en la industria. Su ausencia se sintió de inmediato entre quienes compartieron proyectos, escenarios y años de trabajo junto a él.

Gimena Accardi y Nicolás Vázquez se reencontraron Movilpress Un encuentro inesperado en medio del duelo En ese escenario, Vázquez y Accardi volvieron a coincidir públicamente. Ambos caminaron juntos por los senderos del cementerio, protegidos bajo un mismo paraguas, en una escena cargada de silencio y cercanía. Sin gestos exagerados ni declaraciones, avanzaron a paso lento, compartiendo palabras en voz baja y momentos de introspección.

La imagen reflejó un vínculo que, pese al paso del tiempo, conserva una conexión visible. El contexto de la despedida acentuó ese reencuentro, donde predominó el respeto y la contención mutua. La elección de vestimenta sobria y el bajo perfil reforzaron el tono de recogimiento que dominó toda la jornada.

Gestos, silencios y una escena cargada de significado Durante el recorrido, se los vio intercambiar miradas y gestos de apoyo. En una de las postales más comentadas, Accardi escuchaba con atención mientras Vázquez se inclinaba hacia ella, en una actitud de cercanía. La lluvia, el entorno verde y el silencio del lugar potenciaron la carga emocional del momento.