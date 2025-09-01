1 de septiembre de 2025 - 22:10

Gimena Accardi y Nicolás Vázquez intercambiaron elogios por el cierre de la obra "En Otras Palabras"

La expareja demostró que aún mantiene una buena relación.

Gimena Accardi y Nicolás Vázquez.

Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

Gimena Accardi y Andrés Gil se despidieron de la obra “En otras palabras”. Se trata del espectáculo que ambos estuvieron presentando por todo el país.

El comunicado fue mediante Instagram. El posteo levantó revuelo entre los seguidores por darse en medio de la separación de la actriz con Nicolás Vázquez, que es el director del espectáculo.

Desde la cuenta oficial del proyecto compartieron un video sobre la gira teatral. “¡Gracias por acompañarnos en esta gran historia de amor!", detallaron.

El curioso ida y vuelta entre Gimena Accardi y Nico Vázquez
El curioso ida y vuelta entre Gimena Accardi y Nico Vázquez.

En la publicación, Vázquez agradeció al equipo y a su audiencia: “Gracias a cada uno por darlo todo. Hicimos una obra hermosa y única. Orgulloso de todo el equipo que formé. Y gracias al público por tanto amor”.

Por su parte, Gimena Accardi le respondió dejando en claro que aún mantienen una buena relación: “El mejor director de mi vida. Gracias por tanto”. Luego el director le devolvió el gesto destacando su buen trabajo en el escenario: “Sos una actriz excelente. Hiciste un trabajo espectacular”.

