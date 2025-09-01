Gimena Accardi y Nicolás Vázquez intercambiaron elogios por el cierre de la obra "En Otras Palabras"

Gimena Accardi y Andrés Gil se despidieron de la obra “En otras palabras”. Se trata del espectáculo que ambos estuvieron presentando por todo el país.

El comunicado fue mediante Instagram. El posteo levantó revuelo entre los seguidores por darse en medio de la separación de la actriz con Nicolás Vázquez, que es el director del espectáculo.

Desde la cuenta oficial del proyecto compartieron un video sobre la gira teatral. “¡Gracias por acompañarnos en esta gran historia de amor!", detallaron.

El curioso ida y vuelta entre Gimena Accardi y Nico Vázquez El curioso ida y vuelta entre Gimena Accardi y Nico Vázquez. redes En la publicación, Vázquez agradeció al equipo y a su audiencia: “Gracias a cada uno por darlo todo. Hicimos una obra hermosa y única. Orgulloso de todo el equipo que formé. Y gracias al público por tanto amor”.