27 de agosto de 2025 - 20:26

"Me parece fabuloso": Graciela Alfano apoyó a Gimena Accardi luego de su separación

La ex vedette aseguró que la decisión de Gimena Accardi representó un quiebre positivo en el mundo del espectáculo.

Graciela Alfano
Por Redacción Espectáculos

Graciela Alfano elogió públicamente que Gimena Accardi reconociera su infidelidad a Nicolás Vázquez, señalando que constituye una ruptura con los códigos mediáticos tradicionales. La exvedette y panelista se refirió a la actriz, que tras casi dos décadas de relación confirmó haber sido infiel a su pareja.

Leé además

guerra de divas: graciela alfano apunto contra susana gimenez y la acusa de bajarla de telefe

Guerra de divas: Graciela Alfano apuntó contra Susana Giménez y la acusa de bajarla de Telefe

Por Redacción Espectáculos
mirtha legrand tomo partido por susana gimenez y le cerro la puerta a graciela alfano

Mirtha Legrand tomó partido por Susana Giménez y le cerró la puerta a Graciela Alfano

Por Redacción Espectáculos
Graciela Alfano sufrió un acoso callejero, pidió ayuda y detuvieron al sospechoso
Graciela Alfano apoyo la decisi&oacute;n de Gimena Accardi.

Graciela Alfano apoyo la decisión de Gimena Accardi.

Las palabras de Graciela Alfano

Alfano marcó que lo disruptivo no fue la infidelidad en sí misma, sino que una mujer lo admita sin reservas. “Que una mujer lo diga me parece fabuloso. Me parece que Gimena logró algo que es una disrupción en esto”, afirmó, donde obtuvo aplausos en el piso y generando un intenso debate fuera de cámara.

Su apoyo a la decisión de Gimena Accardi

La exvedette subrayó que el discurso público suele condenar con dureza a las mujeres, mientras que durante décadas los hombres hablaron con desenfado de sus engaños. “Recordamos, los hombres hablaban de sus infidelidades como trofeos. Contaban inclusive lo que le habían hecho y todos decían: ‘Ay’, ‘pero es más joven’, ‘pero salió con la secretaria’, ‘pero bueno’... dejate de joder”, disparó, en un análisis que apuntó contra la doble vara mediática.

Gimena Accardi y Nico Vázquez separados

En esa línea, Alfano ironizó sobre quienes critican: “Siempre la gente que juzga, que habla mal, que está en la sábana del otro, que sabe todo del otro. Me tiene como podrida lo que juzgan”.

Con un tono más cercano a Accardi, Alfano le dedicó unas palabras directas: “Gimenita, hiciste un quiebre y me parece que eso está buenísimo. Y a los que les moleste, qué lástima. Es una chica re libre, que hace lo que se le da la gana”. En otra aparición previa en el mismo ciclo, ya había reaccionado con sorpresa al enterarse de la confesión de Accardi: “Ah, qué bueno. Está bueno reconocerlo, te sacaste un peso de encima. Me parece fabuloso”.

Nico Vázquez
Una vez firmado los papeles de divorcio, Gimena Accardi y Nicol&aacute;s V&aacute;zquez confirmaron su divisi&oacute;n de bienes.

Una vez firmado los papeles de divorcio, Gimena Accardi y Nicolás Vázquez confirmaron su división de bienes.

La modelo también retomó aspectos de su propia vida y recordó que no había ocultado sus experiencias. “Ahora como que las mujeres dicen que son infieles. Yo lo dije en el 2021. Me parece que está todo bárbaro”, señaló. Cuando el periodista le preguntó si había sido fiel en sus relaciones, respondió con firmeza: “No, yo dije en el 2021 que la fidelidad no era mi fuerte. Ahora tengo fidelidad”.

En ese sentido, recordó en Nosotros a la mañana (eltrece) cómo había abordado en público sus romances y su vínculo fugaz con el Potro Rodrigo. “Estaba sola, pero cuando yo estoy sola, nunca estuve sola... Yo soy gauchita, yo abro mi corazón. ‘Probamos con éste, éste me gusta para una cosa, éste para la otra’. Así soy yo”, comentó entre risas. Incluso dio detalles de aquella relación: “Habré salido tres meses con él. Él tenía 27 y yo 47. Veinte años de diferencia o algo así”.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

El dolor de Verónica Lozano por la pérdida de su mejor amiga

"Se rompe un código": Verónica Lozano destrozó a Graciela Alfano tras no invitarla a su programa

Por Redacción Espectáculos
filtraron todos sus datos: como se mantiene jesica cirio luego de su escandaloso divorcio

Filtraron todos sus datos: cómo se mantiene Jésica Cirio luego de su escandaloso divorcio

Por Redacción Espectáculos
Adentro está lloviendo y seguirá toda la noche: una obra de teatro que abre las heridas del pasado e invita a reflexionar

Adentro está lloviendo y seguirá toda la noche: una obra de teatro sobre las heridas del pasado

Por Sara Lombino
el maipu tango festival celebra su 15° edicion con un homenaje a mario araujo

El Maipú Tango Festival celebra su 15° edición con un homenaje a Mario Araujo

Por Andrés Aguilera