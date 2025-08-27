"Me parece fabuloso": Graciela Alfano apoyó a Gimena Accardi luego de su separación

Graciela Alfano elogió públicamente que Gimena Accardi reconociera su infidelidad a Nicolás Vázquez, señalando que constituye una ruptura con los códigos mediáticos tradicionales. La exvedette y panelista se refirió a la actriz, que tras casi dos décadas de relación confirmó haber sido infiel a su pareja.
Graciela Alfano apoyo la decisión de Gimena Accardi.
Las palabras de Graciela Alfano
Alfano marcó que lo disruptivo no fue la infidelidad en sí misma, sino que una mujer lo admita sin reservas. “Que una mujer lo diga me parece fabuloso. Me parece que Gimena logró algo que es una disrupción en esto”, afirmó, donde obtuvo aplausos en el piso y generando un intenso debate fuera de cámara.
Su apoyo a la decisión de Gimena Accardi
La exvedette subrayó que el discurso público suele condenar con dureza a las mujeres, mientras que durante décadas los hombres hablaron con desenfado de sus engaños. “Recordamos, los hombres hablaban de sus infidelidades como trofeos. Contaban inclusive lo que le habían hecho y todos decían: ‘Ay’, ‘pero es más joven’, ‘pero salió con la secretaria’, ‘pero bueno’... dejate de joder”, disparó, en un análisis que apuntó contra la doble vara mediática.
En esa línea, Alfano ironizó sobre quienes critican: “Siempre la gente que juzga, que habla mal, que está en la sábana del otro, que sabe todo del otro. Me tiene como podrida lo que juzgan”.
Con un tono más cercano a Accardi, Alfano le dedicó unas palabras directas: “Gimenita, hiciste un quiebre y me parece que eso está buenísimo. Y a los que les moleste, qué lástima. Es una chica re libre, que hace lo que se le da la gana”. En otra aparición previa en el mismo ciclo, ya había reaccionado con sorpresa al enterarse de la confesión de Accardi: “Ah, qué bueno. Está bueno reconocerlo, te sacaste un peso de encima. Me parece fabuloso”.
Una vez firmado los papeles de divorcio, Gimena Accardi y Nicolás Vázquez confirmaron su división de bienes.
La modelo también retomó aspectos de su propia vida y recordó que no había ocultado sus experiencias. “Ahora como que las mujeres dicen que son infieles. Yo lo dije en el 2021. Me parece que está todo bárbaro”, señaló. Cuando el periodista le preguntó si había sido fiel en sus relaciones, respondió con firmeza: “No, yo dije en el 2021 que la fidelidad no era mi fuerte. Ahora tengo fidelidad”.
En ese sentido, recordó en Nosotros a la mañana (eltrece) cómo había abordado en público sus romances y su vínculo fugaz con el Potro Rodrigo. “Estaba sola, pero cuando yo estoy sola, nunca estuve sola... Yo soy gauchita, yo abro mi corazón. ‘Probamos con éste, éste me gusta para una cosa, éste para la otra’. Así soy yo”, comentó entre risas. Incluso dio detalles de aquella relación: “Habré salido tres meses con él. Él tenía 27 y yo 47. Veinte años de diferencia o algo así”.