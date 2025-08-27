"Me parece fabuloso": Graciela Alfano apoyó a Gimena Accardi luego de su separación

La ex vedette aseguró que la decisión de Gimena Accardi representó un quiebre positivo en el mundo del espectáculo.

Graciela Alfano elogió públicamente que Gimena Accardi reconociera su infidelidad a Nicolás Vázquez, señalando que constituye una ruptura con los códigos mediáticos tradicionales. La exvedette y panelista se refirió a la actriz, que tras casi dos décadas de relación confirmó haber sido infiel a su pareja.

Alfano marcó que lo disruptivo no fue la infidelidad en sí misma, sino que una mujer lo admita sin reservas. "Que una mujer lo diga me parece fabuloso. Me parece que Gimena logró algo que es una disrupción en esto", afirmó, donde obtuvo aplausos en el piso y generando un intenso debate fuera de cámara.

Gimena Accardi y Nico Vázquez separados En esa línea, Alfano ironizó sobre quienes critican: “Siempre la gente que juzga, que habla mal, que está en la sábana del otro, que sabe todo del otro. Me tiene como podrida lo que juzgan”.

Con un tono más cercano a Accardi, Alfano le dedicó unas palabras directas: “Gimenita, hiciste un quiebre y me parece que eso está buenísimo. Y a los que les moleste, qué lástima. Es una chica re libre, que hace lo que se le da la gana”. En otra aparición previa en el mismo ciclo, ya había reaccionado con sorpresa al enterarse de la confesión de Accardi: “Ah, qué bueno. Está bueno reconocerlo, te sacaste un peso de encima. Me parece fabuloso”.