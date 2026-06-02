Los Enanitos Verdes vuelven con "EV+", un disco de reversiones y con invitados famosos

El legado que dejó la banda mendocina los Enanitos Verdes es incuestionable para la música popular y todo ese material de años, discos y éxitos que dejó tras su muerte Felipe Staiti (el único de la formación original que seguía al frente del grupo) era ya notable.

Sin embargo, los Enanos vuelven con un trabajo ¿póstumo?, en el que celebran justamente esa herencia, ahora de manera explícita. Se trata de un disco de colaboraciones con músicos de toda América en el que reversionan algunas de sus grandes canciones y dejan asentado una vez más —por si hiciera falta— el enorme caudal de éxitos que regalaron a toda una generación.

El álbum se titula EV+ , unas siglas explícitas que incluyen las del nombre de la banda y la de los que se suman en las distintas 15 canciones que incluye el disco, ya disponible en las principales plataformas digitales (Spotify, YouTube, YouTube Music, etc).

El disco se presenta visualmente de manera simpática, con la silueta negra de lo que entendemos que es un “ enanito ”, sobre fondo verde, en el que resaltan unos ojos gigantes con forma de estrellas amarillas. Sobre el ángulo superior derecho, los caracteres “EV+” ofician como todo enunciado.

Pero es que, claro, los Enanitos Verdes no requieren mayor presentación y es fácil entender que estamos ante un nuevo disco de los mendocinos que dejaron de ser sólo eso para convertirse, ciertamente, en universales.

Enanitos Verdes y varios "ft"

La idea de compartir las canciones con otros artistas no es nueva. De hecho, el último disco oficial (aunque no de estudio) de los Enanos era Huevos revueltos, un registro en vivo de una serie de presentaciones que hicieron por gran parte de América junto a la banda española Hombres G. En ese disco, de 2018, la banda no había perdido a sus pilares principales, y estaba formada por Marciano Cantero (1960-2022), Felipe Staiti (1961-2026), Jota Morelli y Guillermo Vadalá.

A la vez, es el primer disco en estudio desde Tic-tac, de 2013, aunque no se trata, claro, de un álbum con canciones nuevas.

Pero la propuesta busca otra cosa que la novedad de repertorio, y regala material valioso y emotivo como pocos. El proyecto fue ideado por Staiti hace un año, y la mezcla de canciones y colaboraciones muestra la amplitud de horizontes que supo tener el grupo. Se subrayan, también, muchas de las composiciones del guitarrista por sobre otras del grupo.

Así, aparecen himnos de los Enanos como Lamento boliviano (con Los Ángeles Azules y Luck Ra), Cordillera (con Carlos Vives), La muralla verde (con Los Pericos y Dr. Shenka), Por el resto (con sus coterráneos de Usted Señálemelo), Mejor no hablemos de amor (con Beto Cuevas) o Luz de día (con Marco Antonio Solís), entre muchos otros.

El primero con la voz principal de Felipe Staiti

El disco representa, a la vez, el primero en estudio donde la voz principal de los Enanos no es la de Marciano Cantero, sino del guitarrista Felipe Staiti: fue esa una de las decisiones que tuvo que tomar la banda tras la muerte del cantante y bajista, en 2022, y se reflejó en los shows en vivo, donde se sumaba como respaldo vocal Damián Castroviejo y Bosco Aguilar en las teclas.

Este dato eleva el valor emotivo del disco, porque contiene también la última grabación oficial de los Enanos con Staiti en vida, no sólo (por supuesto) en la voz, sino también con su magnífica, incomparable, guitarra.

EV+: canción por canción

EV+ comienza con una apuesta fuerte, Guitarras blancas. Esta canción, originalmente incluida en el disco Carrousel (1989), se presenta acá en una versión menos funk, tal vez, más tirada al pop, y donde la banda española Arde Bogotá suma un interesante matiz, especialmente en el intercambio de voces entre el cantante Antonio García y el propio Staiti.

Embed - Los Enanitos Verdes, Carlos Vives - Cordillera (Letra/Lyrics)

Para Cordillera, junto al popular colombiano Carlos Vives, llega la primera gran sorpresa. Si el tema anterior se mantenía dentro de un universo sonoro más o menos reconocible, con esta canción del disco Néctar (escrita por Staiti y Natalio Faingold) es un verdadero mestizaje de estilos: ya tenía, en el original, una mezcla de rock con aires andinos. Eso se mantiene, pero se suman sonoridades cercanas al reggae y al vallenato.

Embed - Los Enanitos Verdes, Eden Muñoz - Eterna Soledad (Letra/Lyrics)

Luego de la balada Eterna soledad ( Guerra gaucha, 1996), en el que destaca especialmente la voz del mexicano Eden Muñoz, llega uno de los platos fuertes: Lamento boliviano. Estamos ante el tema en español más escuchado de Spotify (con más de mil millones de reproducciones) y acá suena como una cumbia hecha y derecha, con algo de reggae, gracias al aporte de los mexicanos Los Ángeles Azules y del cordobés Luck Ra. Más que las voces, sorprenden el ritmo y la sonoridad, que refresca una canción que se niega a parecer “gastada”.

Embed - Los Enanitos Verdes, Los Ángeles Azules, Luck Ra - Lamento Boliviano (Letra/Lyrics)

El trío mexicano Matisse —con las voces de Melissa Robles, Pablo Preciado y Román Torres— ponen el diferencial para una versión de Amores lejanos, que ahonda en el estilo seductor de la original. Los arreglos, notables, no se quedan atrás en esta versión de otra de las grandes canciones del grupo (y que apareció originalmente en el disco homónimo de 2002).

Embed - Los Enanitos Verdes, Matisse - Amores Lejanos (Letra/Lyrics)

La sorpresa llega luego con Vengo de última, una canción de Carrousel, pero que forma parte de la historia de los Enanos previa a su primer disco, y por eso esta versión que mantiene el espíritu “blusero” se puede anotar entre los puntos altos, en especial por el intercambio vocal entre Staiti y el mexicano Leonel García, que se luce en sus partes.

Embed - Los Enanitos Verdes, Los Pericos, Dr. Shenka - La Muralla Verde (Letra/Lyrics)

La muralla verde, otro de los súper hits de los Enanos, aparece en una elaboradísima versión reggae y ska que tendrá defensores y detractores, seguramente, pero en el que Los Pericos y el mexicano Dr. Shenka encajan a la perfección.

Embed - Los Enanitos Verdes, Marco Antonio Solís - Luz de Día (Letra/Lyrics)

Luego llega una de las mejores baladas de toda la discografía “enana”: Luz de día (del disco Néctar). Y el que suma su voz es Marco Antonio Solís, de quien los mendocinos habían grabado una versión de Tu cárcel. En EV+, este tema es más lento que el original y exprime al máximo el mensaje amoroso de la letra.

Embed - Los Enanitos Verdes, Beto Cuevas - Mejor No Hablemos de Amor (Letra/Lyrics)

El contraste llega con la potencia de Mejor no hablemos de amor, atemperada en esta versión con el chileno Beto Cuevas, mucho menos “hard” que la Big Bang (1994), pero igualmente disfrutable.

Embed - Los Enanitos Verdes, Usted Señalemelo - Por el Resto de Tus Días (Letra/Lyrics)

La sedosa voz de la costarricense Debi Nova se acomoda a la perfección en Mariposas (del disco Pescado original, de 2006), otra gran balada compuesta por Staiti, que resulta un remanso para la potencia de lo que viene: Por el resto. Allí vemos y celebramos la unión de dos grandes bandas mendocinas de distintas épocas: los Enanos y Usted Señálemelo. Otro de los puntos altos (vale decir que ese tema es infalible).

Creo hace honor a la relación de los Enanos con los españoles Hombres G y aquí la voz de David Summers hace que, de a ratos, uno piense que cualquier canción de los mendocinos podría haber pasado por una de los españoles, con total naturalidad.

Embed - Los Enanitos Verdes, David Summers - Creo (Letra/Lyrics)

Dos baladas le siguen a esta canción: una es Mi primer día sin ti (con el dúo femenino Ha*Ash), exprimen al máximo la veta melódica de la canción, más rockera en el original. La otra es un tema fundamental en el ADN “enano”, Tus viejas cartas, donde aparece en la voz la actriz y cantante mexicana Ximena Sariñana, que sigue la línea del anterior. Será difícil en ambos casos no preferir las versiones originales, pero es innegable que el poder melódico de ambas se mantiene.

Embed - Los Enanitos Verdes, Little Jesus - Qué Hacemos (Letra/Lyrics)

El cierre es también una sorpresa: Qué hacemos (de Pescado original) llega en una elaborada versión “tecno pop”, donde la banda mexicana Little Jesus aporta su fuerza y estilo, y que resulta un interesante cierre, casi una despedida con mirada al futuro para una banda que sin sus líderes (Marciano y Felipe), y más allá de que no hay comunicado oficial, nos ofrece con él una despedida a modo de pregunta: “¿Qué hacemos… después de los Enanitos?”.