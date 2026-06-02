Netflix presentó el tráiler y confirmó la fecha de estreno de la tercera película de una exitosa saga

Netflix reveló las primeras imágenes de la tercera entrega de una producción que combina misterio, acción y romance. El tráiler anticipa un caso más peligroso que los anteriores y una misión que podría cambiar para siempre el destino de su protagonista, interpretada por Millie Bobby Brown.

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"Enola Holmes 3" forma parte de la saga , que volverá a interpretar a la hermana menor del célebre Sherlock Holmes. El avance muestra a una Enola más experimentada y segura de sí misma, pero también enfrentada a nuevos dilemas.

Mientras intenta construir su propio camino como investigadora, su vida privada comienza a ocupar un lugar cada vez más importante.

Uno de los momentos que más llamó la atención en el tráiler es la aparición de Enola junto a Tewkesbury, el personaje interpretado por Louis Partridge. Las imágenes muestran a la pareja con traje y vestido de novia, además de una secuencia donde él se arrodilla y le muestra un anillo.

Embed - Enola Holmes 3 | Avance oficial | Netflix

Sin embargo, el clima romántico dura poco. La historia da un giro abrupto cuando surge una noticia alarmante relacionada con Sherlock Holmes. A partir de ese momento, Enola deberá embarcarse en una carrera contrarreloj que la llevará a enfrentar uno de los desafíos más complejos de su carrera.

Un caso internacional que llevará la acción fuera de Inglaterra

Según adelantó Netflix, parte de la trama se desarrollará en Malta, donde Enola se verá envuelta en una investigación más peligrosa y compleja que cualquier otra que haya afrontado hasta ahora.

El elenco de "Enola Holmes 3" El elenco de "Enola Holmes 3" gentileza

Además de Millie Bobby Brown y Louis Partridge, regresarán varios rostros conocidos de la franquicia. Henry Cavill volverá a interpretar a Sherlock Holmes, mientras que Helena Bonham Carter retomará su papel como Eudoria Holmes. También regresará Sharon Duncan-Brewster como Moriarty.

Cuándo se estrena "Enola Holmes 3"

La película “Enola Holmes 3” llegará el 1° de julio a Netflix.