2 de junio de 2026 - 10:48

Netflix presentó el tráiler y confirmó la fecha de estreno de la tercera película de una exitosa saga

La historia seguirá una boda y el secuestro del hermano de la protagonista, uno de los detectives más importantes de Londres.

Millie Bobby Brown protagoniza la nueva película de Netflix.&nbsp;

Millie Bobby Brown protagoniza la nueva película de Netflix. 

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Los Andes | Redacción Espectáculos
Por Redacción Espectáculos

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"Enola Holmes 3" forma parte de la saga , que volverá a interpretar a la hermana menor del célebre Sherlock Holmes. El avance muestra a una Enola más experimentada y segura de sí misma, pero también enfrentada a nuevos dilemas.

Netflix llega con "Enola Holmes 3"
Netflix llega con

Netflix llega con "Enola Holmes 3"

Mientras intenta construir su propio camino como investigadora, su vida privada comienza a ocupar un lugar cada vez más importante.

"Enola Holmes": una amenaza que cambia todo

Uno de los momentos que más llamó la atención en el tráiler es la aparición de Enola junto a Tewkesbury, el personaje interpretado por Louis Partridge. Las imágenes muestran a la pareja con traje y vestido de novia, además de una secuencia donde él se arrodilla y le muestra un anillo.

Embed - Enola Holmes 3 | Avance oficial | Netflix

Sin embargo, el clima romántico dura poco. La historia da un giro abrupto cuando surge una noticia alarmante relacionada con Sherlock Holmes. A partir de ese momento, Enola deberá embarcarse en una carrera contrarreloj que la llevará a enfrentar uno de los desafíos más complejos de su carrera.

Un caso internacional que llevará la acción fuera de Inglaterra

Según adelantó Netflix, parte de la trama se desarrollará en Malta, donde Enola se verá envuelta en una investigación más peligrosa y compleja que cualquier otra que haya afrontado hasta ahora.

El elenco de "Enola Holmes 3"
El elenco de

El elenco de "Enola Holmes 3"

Además de Millie Bobby Brown y Louis Partridge, regresarán varios rostros conocidos de la franquicia. Henry Cavill volverá a interpretar a Sherlock Holmes, mientras que Helena Bonham Carter retomará su papel como Eudoria Holmes. También regresará Sharon Duncan-Brewster como Moriarty.

Cuándo se estrena "Enola Holmes 3"

La película “Enola Holmes 3” llegará el 1° de julio a Netflix.

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