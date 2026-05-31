Con 10 capítulos en Netflix: la serie que hizo famosa a Sydney Sweeney y fue cancelada por una insólita razón

En Netflix se puede encontrar Everything Sucks!, una serie esencial para quienes buscan historias de iniciación auténticas. Ambientada en 1996 en el pueblo real de Boring, Oregón, la trama sigue a estudiantes de los clubes de audiovisual y teatro que deciden filmar una película juntos. Es un relato honesto sobre la identidad y la adolescencia.
Mucho antes de alcanzar el estrellato mundial como Cassie en Euphoria, Sydney Sweeney entregó en esta serie su interpretación previa más sólida. Aquí interpreta a Emaline Addario, una joven del club de teatro con una fachada dramática que oculta sus propias dudas sobre su orientación sexual. Ver esta producción hoy permite apreciar el rango actoral de Sweeney antes de convertirse en un ícono de la televisión contemporánea.
Embed - Everything Sucks! | Tráiler oficial | Netflix
El origen de Sydney Sweeney y el corazón de 1996
A diferencia de otras series que usan la nostalgia como un accesorio visual, esta obra la integra en la psique de sus personajes. La historia gira en torno a Luke, un joven de primer año que se enamora de Kate, la hija del director. Sin embargo, la trama da un giro profundo cuando Kate descubre que es lesbiana y desarrolla sentimientos por Emaline. Esta honestidad al tratar la identidad LGBTQ+ en la adolescencia la aleja de los tropos habituales del género.
La ambientación en 1996 está meticulosamente construida a través de referencias a Blockbuster, el uso de videocámaras VHS y una banda sonora que incluye a Oasis, Weezer y Tori Amos. Esta serie no busca ser un clon de Stranger Things, sino un retrato crudo de lo que significaba ser un "inadaptado" antes de la era de los teléfonos inteligentes.
1
Sydney Sweeney en Everything Sucks!
NETFLIX
Una cancelación impulsada por los algoritmos de Netflix
A pesar de recibir críticas positivas y generar una base de fans apasionada, Netflix anunció la cancelación de la serie solo dos meses después de su estreno en 2018. La razón oficial no fue la calidad, sino los datos de consumo: la plataforma detectó una tasa de finalización muy baja. Según ejecutivos de la empresa, la mayoría de los espectadores abandonaron la serie durante los primeros minutos del episodio piloto, lo que impidió que los números justificaran una segunda temporada.
La decisión provocó indignación en redes sociales y campañas de recolección de firmas, ya que el público sentía una conexión personal con la vulnerabilidad de los protagonistas. Aunque la serie terminó abruptamente, su legado perdura como un testimonio de representación genuina y como el punto de partida para una nueva generación de talentos en Hollywood.