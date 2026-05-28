Últimos dos días en Netflix: se va la película de acción que esperó 24 años para ser estrenada

Netflix perderá una de las películas más comentadas de acción y épica histórica de los últimos años . La plataforma confirmó que en unos días dejará de estar disponible una producción protagonizada por Paul Mescal y Pedro Pascal y que es la continuación de un clásico moderno del cine.

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Se trata de “Gladiador II” (2024), la esperada secuela de la icónica película de 2000 con Russell Crowe que volvió a sumergir a los espectadores en el brutal mundo del Imperio Romano con nuevas batallas, conspiraciones políticas y personajes marcados por la venganza.

La producción marcó el regreso de Ridley Scott como director y reunió un elenco repleto de figuras reconocidas como Paul Mescal, Denzel Washington y Connie Nielsen, además de Paul Mescal en el rol del héroe principal.

La película sigue la historia de Lucius (Paul Mescal), el hijo de Lucilla y sobrino de Cómodo, quien años después de la muerte de Máximo Décimo Meridio se ve obligado a ingresar al Coliseo tras la conquista de su hogar por parte de Roma. Pedro Pascal interpreta a Marcus Acacius , un poderoso general romano con un rol clave dentro de la trama y uno de los personajes más importantes de esta nueva entrega.

Mientras lucha por sobrevivir en la arena, Lucius empieza a descubrir verdades ocultas sobre su linaje, el legado de Máximo y las tensiones internas que amenazan con derrumbar Roma desde adentro. En medio de traiciones, alianzas inesperadas y batallas espectaculares, deberá elegir entre la obediencia al Imperio o el legado de libertad que un día inspiró al pueblo romano.

Embed - Gladiator II | Official Trailer (2024 Movie) - Paul Mescal, Pedro Pascal, Denzel Washington

"Gladiador II" es considerada una de las películas más caras de la historia porque su presupuesto superó los 300 millones de dólares (sin sumar costos de marketing y promoción). El enorme costo se explica por la construcción de gigantescos escenarios del Imperio Romano, las escenas de batalla a gran escala, el uso de efectos prácticos y visuales, y un elenco repleto de figuras.

Apenas cosechó 462 millones de dólares en taquilla, es decir, no alcanzó a dar ganancias al estudio Paramount.

Hasta cuándo se puede ver Gladiador II en Netflix

Según confirmó la plataforma, Gladiador II abandonará el catálogo de Netflix el 30 de mayo, por lo que quedan apenas dos días para verla antes de que sea retirada del servicio.