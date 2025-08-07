Pedro Pascal desplazó a Adam Sandler, Gladiador II es lo más visto en Netflix ¿qué tienen las secuelas?

“Una batalla de supervivencia y venganza”, pero por mantener el podio en Netflix Argentina. Gladiador II , con Pedro Pascal , usurpó el podio que lideraba cómodamente Happy Gilmore II, de Adam Sandler, entre lo más visto de la plataforma. Como diría “El Tano” en El Eternauta, “Lo viejo funciona, Juan” .

"Eso es un alfajor argentino": la corrección de Pedro Pascal durante una entrevista que conquistó las redes

Estos son los 6 famosos que tienen cameos en "Happy Gilmore 2", la película de Adam Sandler en Netflix

Que dos secuelas lideren el ranking de visualizaciones a nivel nacional es una clara prueba de que los argentinos aman las continuaciones de los buenos clásicos y más si tardan unos 20 años en continuarse.

A nivel global, la secuela sobre los luchadores del coliseo romano, acumuló 8,5 millones de visualizaciones y 21 millones de horas vistas, ubicándose como la quinta película más vista en Netflix durante la semana.

Ambientada décadas después de los eventos de la primera película, Gladiador II , de 2024, sigue la historia de Lucius Verus, el hijo de Lucila y sobrino del antiguo emperador Cómodo. Criado lejos del Coliseo y de los horrores del Imperio Romano, Lucius se ha convertido en un joven con ideales propios. Sin embargo, su destino cambia radicalmente cuando es capturado por soldados romanos y obligado a luchar como gladiador.

Mientras lucha por sobrevivir en la arena, Lucius empieza a descubrir verdades ocultas sobre su linaje, el legado de Máximo Décimo Meridio y las tensiones internas que amenazan con derrumbar Roma desde adentro. En medio de traiciones, alianzas inesperadas y batallas espectaculares, deberá elegir entre la obediencia al Imperio o el legado de libertad que un día inspiró al pueblo romano.

¿Quién es quién?

Lucius Verus adulto (Paul Mescal)

paul-mescal-como-lucius-gladiator_96

Hijo de Lucila, hermana de Cómodo el Emperador. Ya adulto, creció lejos de Roma. Es capturado y convertido en gladiador, como lo fue Máximo.

Macrinus (Denzel Washington)

gladiator2denzel

Un rico ex esclavo que se convirtió en traficante de gladiadores y armas.

General Acacius (Pedro Pascal)

fotonoticia_20240706101245_1200

Militar romano que entrenó a Lucius en su juventud. Vuelve a cruzarse con él, ahora en bandos opuestos.

El gran regreso

Connie Nielsen, como Lucila. Fue la hermana de Cómodo e interés amoroso de Máximo en la primera película. En Gladiador II, vuelve a interpretar a su personaje, ya como una mujer mayor y madre de Lucius, con un rol central en las tensiones políticas del Imperio.