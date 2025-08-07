Pedro Pascal desplazó a Adam Sandler, Gladiador II es lo más visto en Netflix ¿qué tienen las secuelas?

“Una batalla de supervivencia y venganza”, pero por mantener el podio en Netflix Argentina. Gladiador II, con Pedro Pascal, usurpó el podio que lideraba cómodamente Happy Gilmore II, de Adam Sandler, entre lo más visto de la plataforma. Como diría “El Tano” en El Eternauta, “Lo viejo funciona, Juan”.
Que dos secuelas lideren el ranking de visualizaciones a nivel nacional es una clara prueba de que los argentinos aman las continuaciones de los buenos clásicos y más si tardan unos 20 años en continuarse.
WhatsApp Image 2025-08-07 at 15.24.17
A nivel global, la secuela sobre los luchadores del coliseo romano, acumuló 8,5 millones de visualizaciones y 21 millones de horas vistas, ubicándose como la quinta película más vista en Netflix durante la semana.
¿De qué va la secuela Gladiador II?
Ambientada décadas después de los eventos de la primera película, Gladiador II , de 2024, sigue la historia de Lucius Verus, el hijo de Lucila y sobrino del antiguo emperador Cómodo. Criado lejos del Coliseo y de los horrores del Imperio Romano, Lucius se ha convertido en un joven con ideales propios. Sin embargo, su destino cambia radicalmente cuando es capturado por soldados romanos y obligado a luchar como gladiador.
Embed - Gladiador II | Tráiler oficial (SUBTITULADO) – Paul Mescal, Pedro Pascal, Denzel Washington
Mientras lucha por sobrevivir en la arena, Lucius empieza a descubrir verdades ocultas sobre su linaje, el legado de Máximo Décimo Meridio y las tensiones internas que amenazan con derrumbar Roma desde adentro. En medio de traiciones, alianzas inesperadas y batallas espectaculares, deberá elegir entre la obediencia al Imperio o el legado de libertad que un día inspiró al pueblo romano.
¿Quién es quién?
Lucius Verus adulto (Paul Mescal)
paul-mescal-como-lucius-gladiator_96
Hijo de Lucila, hermana de Cómodo el Emperador. Ya adulto, creció lejos de Roma. Es capturado y convertido en gladiador, como lo fue Máximo.
Macrinus (Denzel Washington)
Un rico ex esclavo que se convirtió en traficante de gladiadores y armas.
fotonoticia_20240706101245_1200
Militar romano que entrenó a Lucius en su juventud. Vuelve a cruzarse con él, ahora en bandos opuestos.
El gran regreso
Connie Nielsen, como Lucila. Fue la hermana de Cómodo e interés amoroso de Máximo en la primera película. En Gladiador II, vuelve a interpretar a su personaje, ya como una mujer mayor y madre de Lucius, con un rol central en las tensiones políticas del Imperio.
gladiator-ii-2024-lucila-connie-nielsen-4204339