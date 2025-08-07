Luego de su embarazo: Jimena Barón mostró cómo adapta su nueva rutina personal junto a su hijo

A menos de dos meses del nacimiento de Arturo, su segundo hijo, Jimena Barón compartió en redes sociales su deseo de retomar el entrenamiento físico. La actriz, cantante e influencer publicó una serie de historias en Instagram donde se la ve frente al espejo con ropa deportiva, preguntándose si lograría entrenar pese a la demanda de la maternidad reciente.
La nueva rutina de Jimena Barón
Instagram (@jmena)
La publicación de Jimena Barón
"¿Será que hoy puedo entrenar?", se preguntó, reconociendo la dificultad de encontrar tiempo personal entre pañales y mamaderas.
La respuesta llegó minutos después con una imagen elocuente: Jimena apareció amamantando a su bebé mientras escribía “Acá entrenando, comenten”, donde visibilizó la convivencia cotidiana entre la exigencia física y el vínculo materno.
Finalmente, compartió un video donde realiza algunos ejercicios en su casa mientras Arturo permanece cerca. “Lo logré”, escribió, dejando en claro que, aunque sea de forma parcial, pudo recuperar un espacio personal sin descuidar la crianza.
La maternidad, sin embargo, no fue lo único que expuso en sus redes. Barón también difundió un momento íntimo que captó la atención de sus seguidores: la primera interacción entre su gato Torino y el pequeño Arturo. En el video se puede ver al felino acercándose lentamente al recién nacido, mientras ella, con ternura, comenta la escena: “¿Qué estaba pasando acá con la mano de Arturito? ¿Se estaban haciendo mimos?”. El registro muestra a la cantante acariciando al gato y acompañando el momento con una sonrisa, en lo que parece ser el inicio de una convivencia armónica entre su mascota y su hijo.
Jimena Barón y Matías Palleiro celebraron un nuevo aniversario juntos
Jimena Barón junto a su pareja.
La reacción de sus seguidores
La publicación se viralizó rápidamente, donde recibió miles de comentarios de sus seguidores, que destacaron tanto la ternura de la escena como la autenticidad con la que Jimena comparte su vida cotidiana. No es la primera vez que la artista expone sin filtros los contrastes de su intimidad: desde los desafíos de la maternidad, la relación con su cuerpo postparto hasta los vínculos familiares.
Lejos de idealizar la crianza, Barón eligió mostrar con honestidad cómo adapta su rutina a la nueva realidad, sin ocultar el cansancio ni romantizar los esfuerzos. Una escena sencilla que refleja el tipo de maternidad que practica con una fuerte conexión emocional.