La respuesta de Wanda Nara a Mauro Icardi después de que él la denunció por consumo de drogas

Wanda Nara le respondió públicamente a Mauro Icardi luego de que las abogadas del futbolista presentaran un escrito en la Justicia donde la acusan de estar en un “ dudoso estado cognitivo ”. La mediática apuntó contra su ex a través de sus redes sociales con un mensaje directo y cargado de indignación.

La empresaria no solo se expresó sobre la polémica denuncia de su ex, sino que también incluyó capturas de conversaciones con su médico de Fundaleu, las que luego borró de sus historias.

En su publicación, también apuntó contra el intento de Icardi por modificar el régimen de tenencia de sus hijas. “ Todo con el fin de sacarme a mis hijas y llevarlas a vivir con vos, lo que te hace aún más hijo de puta ya que de una y mil maneras expresaron todos no querer vivir con vos ni verte”, agregó.

La empresaria hizo hincapié en la falta de cumplimiento de las obligaciones económicas de su expareja. “Que no pagues hace 10 meses la cuota alimentaria ni la obra social ya es cuestión de la Justicia. Pero me cansé que me acuses desde que te dejé siempre de algo nuevo y mentiras para cumplir tu amenaza”, sostuvo.