"Orgullosamente manicera": Wanda Nara grabó una polémica publicidad con guiños a Mauro Icardi

Wanda Nara volvió a ocupar el centro de la polémica mediática con una jugada estratégica y cargada de ironía. Se convirtió en la cara de una provocadora campaña publicitaria para una marca de maní, luego de la filtración de un video íntimo de Mauro Icardi, presuntamente grabado años atrás.
Wanda Nara llegó al juicio en un Lamborghini rosado
La publicidad de Wanda Nara
La secuencia comenzó como una broma en redes. En tono burlón, Wanda había anticipado: “Pronto hago una publicidad de maní”. La frase, que en principio pareció parte del juego digital en torno al escándalo, terminó materializándose en una campaña real. En el video, se la ve recorriendo su cocina, probando productos derivados del maní y hablando directamente a cámara.
“No sé ustedes, pero yo cuando algo me gusta, me la juego”, afirma, al marcar el tono del spot. Luego añade: “Fanática desde siempre… y ahora oficialmente”. La frase final sintetiza toda la estrategia: “Orgullosamente manicera”, sentencia con una sonrisa que apunta directamente a la polémica reciente.
Su conflicto con Mauro Icardi
En paralelo, sigue firme en su postura respecto a Icardi. Durante un móvil con el programa Puro Show (eltrece), le preguntaron si estaría dispuesta a retomar la relación con el futbolista. La respuesta fue contundente: “No”, replicó sin dudar. Consultada sobre si Icardi aún intenta acercarse, evitó dar detalles, pero lo hizo con una risa ambigua: “No voy a hablar de eso”. La frase, breve pero calculada, dejó abiertas todas las interpretaciones.
El Lamborghini rosado de Wanda Nara
Wanda articula un discurso público que combina negación explícita con insinuaciones constantes. En simultáneo, expone su dominio del espectáculo mediático. El uso del escándalo como trampolín no es nuevo en su trayectoria, pero esta vez lo llevó a una estrategia publicitaria que tuvo un enorme impacto en redes sociales.