6 de agosto de 2025 - 21:39

"Orgullosamente manicera": Wanda Nara grabó una polémica publicidad con guiños a Mauro Icardi

La conductora compartió la campaña publicitaria en sus redes sociales. El video generó una ola de comentarios en redes.

Este año Wanda Nara denunció a Mauro Icardi por amenazarla con filtrar condenido de ella desnunda.

Este año Wanda Nara denunció a Mauro Icardi por amenazarla con filtrar condenido de ella desnunda.

Foto:

gentileza
Por Redacción Espectáculos

Wanda Nara volvió a ocupar el centro de la polémica mediática con una jugada estratégica y cargada de ironía. Se convirtió en la cara de una provocadora campaña publicitaria para una marca de maní, luego de la filtración de un video íntimo de Mauro Icardi, presuntamente grabado años atrás.

Leé además

por que mauro icardi volvio a denunciar a wanda nara tras el viaje que ella realizo a europa

Por qué Mauro Icardi volvió a denunciar a Wanda Nara tras el viaje que ella realizó a Europa

Por Redacción Espectáculos
la respuesta de wanda nara a mauro icardi despues de que el la denuncio por consumo de drogas

La respuesta de Wanda Nara a Mauro Icardi después de que él la denunció por consumo de drogas

Por Redacción Espectáculos
Wanda Nara llegó al juicio en un Lamborghini rosado
Wanda Nara llegó al juicio en un Lamborghini rosado.

Wanda Nara llegó al juicio en un Lamborghini rosado.

La publicidad de Wanda Nara

La secuencia comenzó como una broma en redes. En tono burlón, Wanda había anticipado: “Pronto hago una publicidad de maní”. La frase, que en principio pareció parte del juego digital en torno al escándalo, terminó materializándose en una campaña real. En el video, se la ve recorriendo su cocina, probando productos derivados del maní y hablando directamente a cámara.

La secuencia comenzó como una broma en redes. En tono burlón, Wanda había anticipado: “Pronto hago una publicidad de maní”. La frase, que en principio pareció parte del juego digital en torno al escándalo, terminó materializándose en una campaña real. En el video, se la ve recorriendo su cocina, donde probaba productos de la marca.

Embed

“No sé ustedes, pero yo cuando algo me gusta, me la juego”, afirma, al marcar el tono del spot. Luego añade: “Fanática desde siempre… y ahora oficialmente”. La frase final sintetiza toda la estrategia: “Orgullosamente manicera”, sentencia con una sonrisa que apunta directamente a la polémica reciente.

Su conflicto con Mauro Icardi

En paralelo, sigue firme en su postura respecto a Icardi. Durante un móvil con el programa Puro Show (eltrece), le preguntaron si estaría dispuesta a retomar la relación con el futbolista. La respuesta fue contundente: “No”, replicó sin dudar. Consultada sobre si Icardi aún intenta acercarse, evitó dar detalles, pero lo hizo con una risa ambigua: “No voy a hablar de eso”. La frase, breve pero calculada, dejó abiertas todas las interpretaciones.

El Lamborghini rosado de Wanda Nara

Wanda articula un discurso público que combina negación explícita con insinuaciones constantes. En simultáneo, expone su dominio del espectáculo mediático. El uso del escándalo como trampolín no es nuevo en su trayectoria, pero esta vez lo llevó a una estrategia publicitaria que tuvo un enorme impacto en redes sociales.

LAS MAS LEIDAS

Te puede interesar

reemplazan a wanda nara: la drastica decision que telefe habria tomado para su programacion

Reemplazan a Wanda Nara: la drástica decisión que Telefe habría tomado para su programación

Por Redacción Espectáculos
fechas confirmadas: cuando empiezan las grabaciones de masterchef celebrity

Fechas confirmadas: cuándo empiezan las grabaciones de Masterchef Celebrity

Por Redacción Espectáculos
La foto que Wanda Nara publicó en Instagram, al borde la censura. 

Wanda Nara subió una foto ardiente en ropa interior y sorprendió a todos: "Badbitch Soltera"

Por Redacción Espectáculos
El padre, la hermana y los tíos de Mauro Icardi junto a Wanda Nara.

Venganza nivel Wanda Nara: asistió a una celebración de la familia Icardi y encendió las redes

Por Redacción Espectáculos