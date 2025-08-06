"Orgullosamente manicera": Wanda Nara grabó una polémica publicidad con guiños a Mauro Icardi

La conductora compartió la campaña publicitaria en sus redes sociales. El video generó una ola de comentarios en redes.

Este año Wanda Nara denunció a Mauro Icardi por amenazarla con filtrar condenido de ella desnunda.

Wanda Nara volvió a ocupar el centro de la polémica mediática con una jugada estratégica y cargada de ironía. Se convirtió en la cara de una provocadora campaña publicitaria para una marca de maní, luego de la filtración de un video íntimo de Mauro Icardi, presuntamente grabado años atrás.

La secuencia comenzó como una broma en redes. En tono burlón, Wanda había anticipado: “Pronto hago una publicidad de maní”. La frase, que en principio pareció parte del juego digital en torno al escándalo, terminó materializándose en una campaña real. En el video, se la ve recorriendo su cocina, donde probaba productos de la marca.

"No sé ustedes, pero yo cuando algo me gusta, me la juego", afirma, al marcar el tono del spot. Luego añade: "Fanática desde siempre… y ahora oficialmente". La frase final sintetiza toda la estrategia: "Orgullosamente manicera", sentencia con una sonrisa que apunta directamente a la polémica reciente.

Su conflicto con Mauro Icardi En paralelo, sigue firme en su postura respecto a Icardi. Durante un móvil con el programa Puro Show (eltrece), le preguntaron si estaría dispuesta a retomar la relación con el futbolista. La respuesta fue contundente: “No”, replicó sin dudar. Consultada sobre si Icardi aún intenta acercarse, evitó dar detalles, pero lo hizo con una risa ambigua: “No voy a hablar de eso”. La frase, breve pero calculada, dejó abiertas todas las interpretaciones.