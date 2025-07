Hicieron chistes sobre su hijo y respondió: el filoso comentario de Jimena Barón

Barón no solo no se ofendió, sino que respondió con sarcasmo. Comparó la melena de su hijo con la del mediático Hernán Caire durante su época en Brigada Cola, un ícono televisivo de los años noventa. “Cuando nació era Hernán Caire en Brigada Cola , nos miramos con Matías tipo…”, escribió. La imagen y el recuerdo activaron una respuesta colectiva teñida de nostalgia.

En paralelo, la cantante aprovechó la interacción con sus seguidores para profundizar en aspectos personales más delicados. En un video abordó de manera directa las críticas que recibió por el nombre de su hijo menor y aprovechó para revelar un detalle de su vínculo pasado con Daniel Osvaldo, padre de su primer hijo. “Entiendo la sorpresa porque dicen: bueno, el primero se llama Morrison... El dato es que yo no le puse Morrison a Morrison ”, explicó.

Barón señaló que el nombre del niño fue una decisión impuesta por Osvaldo durante una etapa que definió como compleja. “No fue mi elección, como nada en ese momento de mi vida”, afirmó, dejando en claro la falta de poder de decisión que sintió durante esa relación. Si bien aclaró que con el tiempo logró conectar con ese nombre y tomarle cariño, subrayó que no lo eligió ella y que, de haber podido, habría optado por otro.

La elección del nombre de su hijo

Ese otro nombre era, justamente, Arturo. Según relató, desde su adolescencia había decidido cómo llamaría a sus futuros hijos. “A los 15 años hice un bordado para mi hija que decía Elena y Arturo para el varón”, contó. Finalmente, tras años de postergación, pudo usar el nombre que consideraba propio.

Embed View this post on Instagram A post shared by Jimena Barón (@jmena)

“El nombre Arturo me remite al Rey Arturo, porque siempre imaginé que mi hijo iba a ser el rey de mi vida. Y al pensar en rey, se me venía Arturo”, explicó. También sumó otra capa de sentido: “Me gusta porque es un nombre muy argentino, como que tiene sabor a mate, tiene tierra. Me da esa sensación”.