Jimena Barón se disculpó por haber dejado sus redes sociales luego de haber dado a luz

La siguiente aparición fue un texto breve en una historia de fondo blanco, donde explicó con claridad el porqué de su ausencia. “Ya siendo mi segundo hijo toca hacer mea culpa. No sé bien qué haré yo, que tengo bebitos o que no puedo ni apoyar en camas/cunas/huevitos/cochecitos y todos quieren estar colgando de mis tetas”, escribió , donde evidenció su desgaste físico y emocional. Y sumó un dato clave: “No agarran chupete (hacen arcadas muy exageradas), porque en realidad el chupete soy yo”.

Desde el humor y la naturalidad, reconoció las dificultades que implica esta etapa: “OJO, no lloran y duermen como koalas, pero colgados de las tetas. Probé sí, y sigo probando técnicas y lugares, pero al igual que con Momo, me resulta más fácil ponerme el fular y andar con el chico colgando”. En lugar de transmitir culpa, dejó en claro que el contacto constante con el bebé no le molesta: “Debe ser que tanto no me jode tenerlo pegado. Es tan precioso y chiquito”.